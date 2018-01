O nome da crise é cultura Data estelar: Vênus e Urano em quadratura; a Lua que cresce em Peixes se agrega a essa configuração. Enquanto isso, aqui na nave Terra nossa humanidade se encontra plenamente capacitada para colaborar estreitamente com o mundo que até agora foi invisível e, por isso, objeto de místico obscurantismo em nossa cultura. Cultura é a palavra-chave de nossa época, pois a que temos atualmente regendo o ambiente psicossocial não nos serve mais e, pelo contrário, empaca nossa evolução. Cultura é o nome da crise, cultura é o nome da oportunidade, cultura é o ambiente onde se torna necessária nossa criatividade, de modo que tudo se ajuste melhor às necessidades que surgirem de nossa expansão de consciência. Nós precisamos colaborar com a integração de um sistema de comunicação interestelar, e vai tentar dormir com um conceito desses! ÁRIES 21-3 a 20-4 Há uma série de situações, todas estas representadas pelas pessoas pertinentes, que submetem você a uma condição infinitamente aquém do que sua alma espera do futuro. Uma situação assim, felizmente, só poderia ser passageira. TOURO 21-4 a 20-5 Conservar o que até agora deu certo pareceria uma atitude sábia, até existe ditado nesse sentido, lembra? Não se mexe em time que está ganhando. Porém, a vida anda subvertendo tudo, tornando imprescindível experimentar novidades. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Ninguém, em seu são juízo, seria indolente conscientemente, pois todo mundo sabe o vício que isso representa. Porém, a indolência se mascara de virtudes tais como a necessidade de descanso ou de se proteger contra os perigos do caminho. CÂNCER 21-6 a 21-7 Por enquanto, todo mundo reconhece teoricamente o poder da mente e a importância da consciência, mas só teoricamente, porque na prática, quando as pessoas estão nervosas, elas continuam fingindo que o problema não é delas, mas do mundo. LEÃO 22-7 a 22-8 O pior que pode acontecer não são os tumultos, mas você gastar seus recursos na preservação das coisas como estão, evitando assim as necessárias transformações. Os tumultos são desconfortáveis, mas pelo menos sinalizam mudanças. VIRGEM 23-8 a 22-9 Há pouco, muito pouco espaço para queixas, dado estas provocarem imediatamente reações nada agradáveis por parte das pessoas próximas. Melhor engolir um pouco de injustiça, tomando esta atitude em nome de uma visão maior. LIBRA 23-9 a 22-10 A partir do momento em que você deixar de lado a ansiedade com que procura a beleza e harmonia tão sonhadas, será também o momento em que essas condições aparecerão magicamente. O esforço as afasta, a despreocupação as aproxima. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Relacionamentos de longa data entram em período de crise, pois amarram sua alma a um passado que não é mais válido, e representa agora uma âncora que impede o fluxo em direção ao futuro que, por ser desconhecido, é temível também. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Enquanto continuarem voando acusações de todos os lados envolvidos no conflito, nada de novo acontecerá, apenas muito mais do mesmo de sempre. Saia dessa! Ou por acaso não há assuntos concretos mais importantes a atender? CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Evite o desgaste provocado pelos conflitos, pois mesmo que os motivos destes pareçam apropriados, no fundo acontecem por pura falta de compreensão. Neste momento do destino é melhor viver do que pretender entender. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Quando o dinheiro deixar de ser o objetivo principal dos projetos, passando a ocupar o lugar de efeito colateral, então terá chegado o momento em que você se rodeará das pessoas que considerará suas verdadeiras amigas. PEIXES 20-2 a 20-3 A sensação de você ser uma alma estranha numa terra estranha começou a abandonar o terreno da mera suspeita, confirmando-se através dos relacionamentos próximos, que se tornaram distantes. Empreenda a viagem da transformação.