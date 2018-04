O mundo que muda e o palco distante

Ang Lee lembrou em Cannes, ao apresentar Taking Woodstock, que era garoto - tinha 15 anos - e vivia em Formosa quando surgiram, na televisão, as imagens do grande festival de música que se realizava nos EUA. ?Os hippies invadiram a América?, anunciavam as emissoras e exibiam as imagens de jovens nus (ou quase), drogados e defensores do sexo livre. Woodstock virou uma difusa referência de permissividade em seu imaginário, mas, ele transformado em diretor, nunca imaginou em realizar um filme sobre o assunto, até ler o livro de Elliot Tiber. Taking Woodstock concorreu à Palma de Ouro no Festival de Cannes, em maio. Estreia no Brasil em 18 de setembro. O próprio Ang Lee esclareceu que seu filme não é sobre Woodstock. "É sobre o rito de passagem de um garoto que faz descobertas importantes sobre sua família e sua sexualidade." Demetri Martin interpreta Elliot, o jovem que mora com os pais nesta área que vai abrigar os três dias históricos - míticos? - de sexo, drogas e rock?n?roll. Os pais são imigrantes europeus. A mãe deu duro a vida toda, escondendo do marido e do filho que conseguiu amealhar uma fortuna que guarda no armário. Por maiores que sejam as dificuldades financeiras da família, ela permanece irredutível. Não libera um centavo. Imelda Staunton, que já trabalhou com Ang Lee em Razão e Sensibilidade e foi a Vera Drake de Mike Leigh, é a intérprete do papel. O público de Cannes ria com a mesquinhez da personagem. O repórter do Estado não se furtou a perguntar a Imelda se havia sido divertido fazer a sra. Teichberg. "Are you nuts", Você é louco?, retrucou a atriz. "Pode ser divertido para vocês, mas foi a personagem mais depressiva da minha carreira. Seu miserabilismo me deprimia. Não foi nada divertido." No filme, Elliot é um jovem reprimido pela mãe, pelo pai. Durante Woodstock, ele tem sua primeira experiência com droga. Sai do armário com um bonitão com quem troca uns amassos. Liev Schreiber, como um transexual, o ajuda na liberação. O homossexualismo tem estado presente na carreira de Ang Lee desde os primeiros filmes, Banquete de Casamento e Comer, Beber, Viver. O caso mais notório é O Segredo de Brokeback Mountain. O diretor diz que não busca esses temas. "Estava no livro de Elliot (Tiber). A experiência autobiográfica é dele", diz o diretor. O repórter insiste que o tema deve interessá-lo, para que ele o busque com frequência nos livros e experiências dos outros. Ang Lee esclarece que não é o homossexualismo, em si, que o atrai. A sexualidade que leva as pessoas a se questionarem e as práticas que às vezes se voltam contra elas também estão em Desejo, Perigo e lá -o filme ainda está em cartaz - o casal é hetero. O mais interessante para o diretor é que o concerto nunca aparece em Taking Woodstock. O palco aparece lá longe e a multidão se transforma como uma onda no mar, quando Elliot, sob o efeito do LSD, realiza sua viagem lisérgica. "Seria impossível reconstituir a magia daquele palco. Para isso já existe o documentário (de Michael Wadleigh, do qual Martin Scorsese foi um dos montadores)", ele diz.