O morro na TV Esse projeto de Rihanna na foto trata-se de Aparecida Petrowky (Sandrinha), uma das revelações de Viver a Vida, próxima trama das 9 da Globo. Na novela, ela será namorada do encrenca Benê (Marcello Melo) e irmã da Helena da vez (Taís Araújo). As primeiras cenas da atriz foram gravadas no Morro Santa Marta, no Rio.