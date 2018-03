O morador do umbral Data estelar: Mercúrio em sextil com Marte, Sol e Netuno em quincunce; a Lua continua crescendo em Sagitário. Enquanto isso, aqui na nave Terra nossa humanidade chegou ao momento em que se tornou inevitável o confronto com aquela abominável entidade que se chama de Morador do Umbral, a qual é sua própria cria, produto de todos os pensamentos, sentimentos e atitudes tomadas ao longo da história e mediante as quais a graciosa energia da Vida foi confiscada e indevidamente acumulada. O Morador do Umbral, vulgo Demônio, não existe por si só, mas alimentado pelas inadvertidas atitudes cotidianas que todos tomamos, negando a distribuição graciosa dos recursos e energia da Vida. Em que será que pensamos quando fazemos isso? Com certeza, pensamos como avestruzes, achando que pelo mero fato de dar as costas à verdade esta simplesmente deixaria de ser real. Pode uma coisa dessas? Astral ÁRIES 21-3 a 20-4 Enquanto sua mente pensa grande, tudo continua acontecendo pequeno. Evite desanimar-se por causa disso, pois na verdade o destino impõe que você se organize, para que tudo esteja em seu lugar quando as grandes coisas acontecerem. TOURO 21-4 a 20-5 Tudo converge a um só destino, que é o de as pessoas começarem a afirmar laços de cooperação mútua, algo que até agora foi mais teoria que prática, mas que a partir deste momento da história se converterá no ritmo cotidiano de nossa espécie. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Lapide seu espírito, pois é nele que se decide livremente o sentido das coisas de sua vida. Agora, que sua alma adquire maior segurança a respeito de tudo, atreve-se também a tomar atitudes. O sentido delas se decide livremente. CÂNCER 21-6 a 21-7 Seria impossível continuar evoluindo e progredindo e, ao mesmo tempo, carregar o passado. É por isso que, na iminência de você começar uma nova fase, impõem-se rupturas bastante profundas com as pessoas que representam o passado. LEÃO 22-7 a 22-8 Quando os planos começarem a falhar, em vez de teimar em seguir à risca tudo que foi estipulado, faça diferente, aja de forma intuitiva, seguindo as sensações viscerais que, ainda que difíceis de decifrar, orientam seus pés de forma segura. VIRGEM 23-8 a 22-9 As dificuldades são chatas e aborrecem, com certeza, mas se não fosse por elas sua alma nunca se dedicaria a aperfeiçoar o caminho da realização. É justamente por isso que, à medida que uma realização se aproxima, as dificuldades aumentam. LIBRA 23-9 a 22-10 Normalmente, você não manteria segredos, mas, pelo contrário, comentaria antecipadamente todas as suas estratégias. Porém, este é um momento delicado de seu destino, no qual seria mais sensato de sua parte manter segredo. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Sua alma encontra um certo prazer assustando as pessoas, mas nunca cometa o equívoco de confundir isso com respeito, pois medo e respeito são duas coisas absolutamente diferentes. O medo se impõe e o respeito se conquista. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 O estresse das incertezas é real, mas não pode ser superado pela força das circunstâncias, pois elas o alimentam. Você deve decidir, no íntimo de seu coração, não se estressar pelas incertezas. Só essa decisão as anularia. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Como as pessoas normais se acostumaram a dar o dito pelo feito, vale a pena rever tudo que foi combinado, de modo que se incentive a ação. Isso não seria necessário se as pessoas valorizassem mais a ação do que a palavra, mas ainda não é assim. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 No momento em que você pensou ter levado tudo em conta, eis que surgem mais ingredientes que complicam a equação. É importante manter a boa disposição para aceitar as novidades, pois ainda que tudo se complique, mesmo assim o resultado promete. PEIXES 20-2 a 20-3 Você terá de ouvir tantas verdades quanto aquelas que tem na ponta da língua, prontas para serem ditas. É imprescindível que haja equilíbrio nos relacionamentos, o qual só é atingido através de harmonia entre o que se diz e o que se ouve.