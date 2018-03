O monstro de nove cabeças DATA ESTELAR Sol e Plutão em trígono; Lua se aproxima da fase Nova transitando por Áries. Enquanto isso, aqui na Terra, um monstro de nove cabeças impede que nossa humanidade contemple a visão real da direção em que se pode conduzir a civilização. As nove cabeças do monstro são: sexo, conforto, dinheiro, medo, ódio, ambição, orgulho, separatividade e crueldade. Evidentemente, todos os poderes corruptos que já existiram neste planeta e que ainda vicejam nos dias atuais fazem uso desta ou daquela cabeça do monstro como elemento de dominação. Como existimos numa época histórica sem precedentes, teremos de contemplar ainda o acirramento do domínio, inclinando-se este perigosamente para o lado da crueldade. Todos estamos em perigo, não há instituições consagradas à proteção do povo e a servi-lo, todas o fustigam com penúria. Áries >>21-03 a 20-04 Brilhe sem nenhum tipo de pudor ou temor. Brilhe ainda que a inveja das pessoas lance dardos envenenados na sua direção. Brilhe porque esta é a melhor atitude que se pode tomar perante a perspectiva de imediatas realizações. Touro >>21-04 a 20-05 A preguiça ou a excitação sexual são meios eficientes para fugir da raia e evitar enfrentar o que precisa de sua presença e da sua intervenção. Melhor dar conta logo das obrigações para depois fazer o que quiser, sem culpa nenhuma. Gêmeos >>21-05 a 20-06 O que verdadeiramente falta nas pessoas e, por isso, nos relacionamentos também, é aquela dose de alegria que permitiria abrir os olhos para a verdadeira realidade, uma que é infinitamente melhor do que parece atualmente. Câncer >>21-06 a 21-07 A atitude de certas pessoas é criticável, mas não há tempo para deter-se a fazer essas críticas, é imprescindível usar esse tempo para consertar todos os erros, de modo que tudo continue procedendo da melhor maneira possível. Leão>> 22-07 a 22-08 A inveja circula livre através do espírito humano. Em muitos momentos você a sente em relação ao que outras pessoas são ou possuem, mas também há momentos em que você se torna alvo preferencial da inveja que outras pessoas sentem. Virgem >>23-08 a 22-09 A consciência não é lucrativa, do ponto de vista material, mas melhora sensivelmente a qualidade dos relacionamentos. Isto, por si mesmo, é um lucro imensamente maior do que qualquer montão de dinheiro que você possa receber um dia. Libra >>23-09 a 22-10 É nos momentos críticos que a criatividade se torna uma peça fundamental para a melhora das coisas. Isto é assim porque é nas crises que as soluções consagradas no passado deixam de ser eficientes. Agora é crise, aja com criatividade. Escorpião >>23-10 a 21-11 Muitas coisas sem sentido atrapalham o bom andamento de tudo o que é mais importante. É que as pessoas valorizam exageradamente alguns detalhes, sendo inconscientes de que fazem isto apenas para não cumprir suas obrigações. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Amar é recusar-se a pensar apenas em sua própria pessoa, egoisticamente. Amar é expandir a mente e o coração, incluindo a cada dia mais e mais coisas e pessoas. Amar é funcionar sempre além de si mesmo, funcionar cosmicamente. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Quando chegar a hora e a oportunidade for propícia para você se vingar de alguma coisa ou de alguém, em vez de continuar em frente, faça o supremo esforço de perdoar, pois só assim a situação toda atingirá uma conclusão definitiva. Aquário >>21-01 a 19-02 A melhor maneira de cancelar aquelas dívidas morais e superar os sentimentos de culpa é prestar serviço, ser útil, ajudando a maior quantidade possível de pessoas e colocando em prática todo o seu conhecimento e o seu encanto pessoal. Peixes >>20-02 a 20-03 A contenção não precisa ser superada imediatamente. Será melhor você suspeitar que há razões maiores para essa contenção enfadonha continuar acontecendo, à despeito de sua vontade de ver tudo funcionando aceleradamente.