Data estelar: Vênus e Júpiter em sextil; a Lua Cheia será também Vazia, das 2h49 às 15h47, horário de Brasília. Enquanto isso, aqui na Terra o medo é o inimigo que nossa humanidade deve combater a todo momento, porque é o que sopra conselhos insidiosos que, postos em prática, perpetuam o conflito e o desgaste dos preciosos recursos. O medo é o grande problema na vida de qualquer ser humano. A mente que é tomada pelo medo (qual seria a que está livre deste?) existe em estado de confusão e desorientação, porque se recusa a perceber sua íntima participação nos eventos cósmicos. Por isso, vive-se em estado de conflito e, ao longo do tempo, cultiva-se um caráter agressivo, distorcido e violento. Não é fácil superar esse estado de coisas, mas sem enfrentar o monstro que nós mesmos inventamos nada de progresso acontecerá nunca mais. ÁRIES 21-3 a 20-4 Enfrente de cara limpa tudo que acontecer, pois mesmo as situações desagradáveis trarão em seu ventre a possibilidade de você se livrar delas com eficiência. Por isso, tenha em mente seus ideais e empreenda a luta em nome deles. TOURO 21-4 a 20-5 O importante não é chegar lá, mas saber exatamente o que fazer quando você chegar lá. Isso é importante porque faz a diferença entre conquistar e dormir em cima dos louros, e conquistar para iniciar a viagem a partir de lá. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Tenha certeza, a fórmula do amor não falha, quanto mais você se atrever a compartilhar suas melhores virtudes, colocando-as em prática a todo momento, mais e mais haverá em você para ser amado. Alguém, com certeza, vai notar isso. CÂNCER 21-6 a 21-7 Retroceder e dar o braço a torcer pareceria ser um sinal de derrota, mas há de se ver os motivos que fazem isso acontecer. Retroceder em nome da verdade não seria uma derrota, mas permitir que maior liberdade aconteça a todos. LEÃO 22-7 a 22-8 Permitir que outras pessoas brilhem mais do que você não é tarefa nada fácil, mas é o que se tornou necessário no tempo atual para você. Ao longo do tempo, você irá compreendendo o lado positivo dessa situação aparentemente negativa. VIRGEM 23-8 a 22-9 As contrariedades vêm por bem, tenha certeza disso. Porém, elas só serão aproveitáveis quando sua alma se dispuser a aceitá-las de bom grado, de modo que a semente libertadora que há no ventre delas se manifeste claramente. LIBRA 23-9 a 22-10 Algumas poucas, mas boas pessoas, se sintonizarão com seus desejos em particular e ajudarão a realizá-los. Porém, não conte com isso, este é um momento em que seria bom você fazer prevalecer seus desejos a despeito de tudo e de todos. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Os problemas de outras pessoas comovem sua alma e fazem brotar a compaixão lá do fundo do coração. Sentir essa compaixão já é uma bênção, porém, é necessário ir além da sensação, levando a compaixão à prática também. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Liberdade não é revolta nem oposição sistemática a tudo e a todos. Liberdade é você amadurecer o suficiente para agir em nome de seus próprios ideais, às vezes contradizendo o que acontece, enquanto outras tendo apenas de fazer concessões. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 A harmonia nos relacionamentos nunca dura o suficiente para que a alma a perceba fazendo parte da rotina. Porém, os raros momentos em que a harmonia acontece são fortes o suficiente para fazer todos os outros valerem a pena. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 A rotina de dedicar-se a fazer tudo em nome dos elogios e da admiração alheia precisa dar lugar ao fato de você ter seus próprios ideais e opiniões e, por isso, em muitos momentos há de se contrariar a simpatia alheia. PEIXES 20-2 a 20-3 Faça o melhor, diga o melhor, aja da melhor forma possível, comporte-se assim antes de receber as desejadas recompensas materiais. Para que evitar que o melhor surja do centro de sua alma? Só porque não se farejam as recompensas?