O momento sagrado DATA ESTELAR Júpiter e Netuno em conjunção; Lua míngua transitando pelo signo de Aquário. Neste momento, a espécie humana se torna capaz de superar o estágio físico e emocional de evolução, ingressando na dimensão mental, que funciona com outras regras, abstratas e subjetivas, descortinando um panorama de realizações inimagináveis até há pouco tempo atrás. Na dimensão mental da evolução experimenta-se a comunhão cósmica com muita maior proximidade, através da telepatia e da capacidade de recriar o mundo físico pelo poder do pensamento. Ao mesmo tempo, este ingresso torna nossa humanidade mais responsável por tudo que acontece e, principalmente, por desenvolver o amor que acompanha a realidade subjetiva da comunhão. Agora não haverá mais culpados e vítimas, só responsáveis. Todos seremos responsáveis. Áries >>21-03 a 20-04 Quando não há ideia de algo maior, a mente permanece preocupada com afazeres, dinheiro e com a satisfação de pequenos prazeres, que parecem imensos. A ideia de algo maior engrandece a alma e a coloca num caminho ascendente. Touro >>21-04 a 20-05 Mude seus planos antes que seus planos impeçam você de aproveitar a oportunidade de reinventar-se. Faça da reinvenção de todo o seu caminho a máxima prioridade, tudo precisa ser absolutamente diferente do planejado. Gêmeos >>21-05 a 20-06 Coopere com a Vida e nada lhe faltará, esta é uma lei que não se quebra, a não ser pela decisão humana de lhe dar completamente as costas. Como dar-lhe as costas? Desconfiando dessa distribuição graciosa de Vida no Universo. Câncer >>21-06 a 21-07 Você já testemunhou a magia da Vida, você não tem mais direito de pretender que tudo siga de acordo com a lógica. Tudo segue pelo caminho mais surpreendente e mágico, pois só assim é conduzido ao melhor destino. Leão>> 22-07 a 22-08 Cada indiferença, cada momento dedicado à indolência, cada demora, cada mostra de egoísmo representam a manifestação da ruína, porque no momento atual da evolução humana está tudo em jogo, a vida plena ou a escravidão. Virgem >>23-08 a 22-09 A necessidade é a mãe do destino, ela informa a você aquilo que representa o caminho em que se pode estabelecer o melhor contato possível com a Vida e com as pessoas. Não há humano que não seja informado pela Vida. Libra >>23-09 a 22-10 A pequena atitude de abster-se de prestar ajuda cria uma sombra enorme. Talvez você pense ser você quem precisa de ajuda, mas ao mesmo tempo tem palavras a ser ditas, que aliviariam o peso que certas pessoas carregam. Escorpião >>23-10 a 21-11 Sem compreensão mútua não poderá haver qualquer tipo de progresso, porque as pessoas continuarão gastando tempo e energia envolvendo-se em conflitos quando, de fato, deviam mesmo colaborar umas com as outras. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Apenas a loucura sugere que as coisas encontrarão o rumo certo por si mesmas, a loucura da indolência. Neste mundo humano, tudo é decidido, a cada segundo a mente humana faz opções e reinventa o seu próprio caminho. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Todo sucesso experimentado e todo aquele que você ainda virá a experimentar foi e será resultado daquela força de seu coração, que une sua existência à fonte original da Vida. Fazer isso conscientemente é uma nobre tarefa. Aquário >>21-01 a 19-02 Não é por maldade que certas pessoas negam apoio a você, este tipo de raciocínio seria simplista demais para descrever a realidade. Acontece que elas não conseguem entender direito a posição que você decidiu assumir. Peixes >>20-02 a 20-03 A indecisão que o medo provoca será eficiente para fazer você escorregar justo no momento em que a firmeza seria absolutamente necessária. Atitudes destemidas podem e devem compor o repertório habitual do seu desempenho.