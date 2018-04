O mito do amor eterno em Nelson Rodrigues

Depois de Álbum de Família e Dorotéia, outra peça mítica de Nelson Rodrigues ganha montagem nos palcos paulistanos - Senhora dos Afogados. A direção é de Zé Henrique de Paula que já provou talento para criar um bom espetáculo com elementos essenciais em R & J, adaptação de Romeu e Julieta. Mas desta vez 21 atores estão em cena, além de dois músicos. Quase toda a ação se passa em torno do velório da menina Clara, filha de Misael (João Bourbonnais) e D. Eduarda (Einat Falbel). Mas é um outro cortejo fúnebre que abre o espetáculo - um coro de nove mulheres do cais rezam para manter viva a memória de uma prostituta morta há 19 anos, exatamente no dia do casamento de Eduarda e Misael. Evidentemente a relação entre esses velórios será revelada ao longo da peça, que nessa montagem está ambientada no século 19. ''''Achei importante para reforçar a idéia de que sob o peso de uma família patriarcal as pessoas precisem deixar num lugar bem escondido seus desejos, sua libido'''', diz o diretor Zé Henrique. O coro, reforçado na montagem, tem mesmo nessa peça, originalmente, papel fundamental. O coro de vizinhas não só comenta tudo o que acontece em cena como chega a dialogar com os personagens. Espetáculo realizado sem patrocínio, com cerca de 30 pessoas envolvidas entre atores, músicos e equipe técnica, evidentemente não tem como objetivo o lucro, mas sim a realização de um experimento artístico em cujo valor os envolvidos acreditam. ''''Eu e a Fernanda Maia, a diretora musical, temos esse projeto há dez anos, inserir músicas nessa peça de Nelson Rodrigues'''', diz Zé Henrique. Não que as falas sejam cantadas. A dupla Zé Henrique e Fernanda inseriu 11 músicas de repertório popular brasileiro, em momento precisos, que têm a função de revelar o que se passa no íntimo dos personagens. Músicas como Pedaço de Mim e Acalanto, de Chico Buarque ou A Ilha, de Djavan. A montagem destaca a personagem, Moema, a filha do casal, vivida por Marcela Piccin. ''''Ela ama com muita intensidade. A sua falha trágica é o objeto de seu amor, um amor interdito, mas em te mpos tão anestesiados, acho importante retratar no palco um amor sem limites.'''' Como toda grande obra dramatúrgica, essa peça de Nelson Rodrigues permite diferentes leituras a partir da ênfase em um ou outro elemento explorado. Nesse caso, Zé Henrique focou sua montagem no amor, ampliando o sentido de fr ases como ''''Todo amor é eterno e, se acaba, não era amor'''' presentes nesse texto. Ele ainda reforçou traços expressionistas no coro das vizinhas. ''''Para criar a atmosfera levemente grotesca, nos inspiramos em pintores expressionistas como Edvard Munch. Há um tom acima no coro.''''