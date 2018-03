O mistério do infante Ferdinando

Em meados do século 18, acompanhando a maré de ascensão do despotismo esclarecido, o ducado de Parma, sob tutela da dinastia dos Bourbons, inclina-se na direção de uma política iluminista. Sob a batuta do casal Filipe de Parma e Elisabetta (filha de Luís XV, da França), os parmesãos fortalecem o poder do Estado, criam escolas públicas, confiscam bens da Igreja e suprimem os Tribunais da Inquisição. Fã dos enciclopedistas e frequentadores dos salões ilustrados, o casal confia a educação do filho Ferdinando, o infante de Parma, a dois expoentes das Luzes: o militar Auguste de Keralio e o abade Etienne de Condillac. Todos esperam que o infante se transforme num soberano esclarecido e equilibrado, mas quando sobe ao poder, frustra todas as expectativas: carola, imaturo e supersticioso, reata as relações com o papa, restitui privilégios eclesiásticos, demite assessores esclarecidos e restabelece a Inquisição. Parma não recai na barbárie, mas nenhum europeu presta mais atenção àquele ducado provinciano, endividado e governado por um soberano encharcado de devoção. Mesmo após a sua morte, ele nunca se livraria do apelido de príncipe dos carolas. É essa a fascinante história narrada em O Infante de Parma (tradução de Andre Telles) por Elisabeth Badinter, historiadora apaixonada pelo Iluminismo que já nos deu vários livros importantes sobre o tema. Sensível na escolha do essencial e meticulosa na documentação, Elisabeth põe o leitor em contato com os dilemas da educação de um príncipe no século das Luzes. Destoando das práticas vigentes, Condillac organiza a educação do infante em moldes avançados: prioriza a reflexão em detrimento da memorização; a cooperação substitui a autoridade professoral e o objetivo final é levar o aluno a ''aprender a pensar''. O resultado é, à primeira vista, espantoso: é difícil imaginar que, com 11 anos, o infante dominava a gramática e a arte da escrita, já havia lido inúmeras obras de religião, os teatros de Molière e Racine, a filosofia de Newton (na tradução francesa da marquesa du Châtelet) - sem contar a deliciosa Viagem ao Norte, do filósofo-aventureiro Maupertuis. Percorrendo fontes inéditas, Elisabeth revela-nos um lado obscuro na formação do infante. No aniversário de 11 anos, Ferdinando lamenta-se que tenha vivido ''um ano todo de punições''. Punições eram comuns, até em crianças bem-nascidas, incluindo os príncipes, que levaram rotineiramente varadas, bastonadas ou tabefes. Mas a desobediência mais grave para os seus tutores foi a precoce atração do infante pelos costumes camponeses e pela parte mais supersticiosa e carola da religião. Quando se via livre da tutela, ele se entregava completamente à sua devoção: desenhava santos e relíquias, percorria igrejas e não perdia bênçãos, orações, procissões, preces, cânticos, dobres de sinos, sem contar visitas a camponeses parmesãos, com os quais brincava, e partilhavam de sua beatice. Em 1764, motivado pelas mortes da mãe e da irmã - em decorrência da varíola, mas certamente influenciado por seus tutores iluministas -, o infante decide-se pela inoculação, prática comum (e perigosa) antes do advento da vacina, de inocular a varíola benigna para evitar a maligna. O processo exigia o isolamento do paciente por quase dois meses: ''Foi o período mais alegre de minha vida'', confessou ele em suas memórias. Ainda assim, graças ao circuito da propaganda iluminista, a reputação europeia de ''príncipe ilustrado'' do infante sobreviveu até o seu casamento em 1769, com a autoritária e astuciosa arquiduquesa Maria Amélia, que exerceu sobre ele uma ascendência quase imediata. Isso porque o infante, como seu primo francês Luís XVI, ainda sofria de um incômodo (parecido com a fimose) que o impediu de consumar o casamento, que só ocorreu seis meses após a intervenção do cirurgião da corte. Seu casamento marca decisivamente sua guinada na direção contrária ao Iluminismo. A história do infante pode ser vista como um exemplo de fracasso da fé iluminista no poder da educação? Ou revela apenas que o empenho dos enciclopedistas em experimentar e medir o mundo externo tornava-os incapazes de compreender o ser interior e a subjetividade? Elisabeth não responde, até porque as fontes são muito polêmicas, mas nos coloca em contato com o melhor do que a historiografia já produziu sobre a época. Época iluminista por definição, mas que deixava nas sombras um mundo quase subterrâneo de fatalismo e superstição, no qual pontificavam astrólogos, alquimistas e uma multidão de prosélitos atraídos pela mesmerização, pelas mágicas de Cagliostro ou incríveis promessas de imortalidade. ''As religiões são como vaga-lumes, pois só brilham na escuridão'', diagnosticou Voltaire em 1763. Mas, afinal, o que esperar de uma criança que perdera a mãe quanto tinha 8 anos, a irmã preferida quando tinha 12 e o pai, quando mal havia completado 15 anos? Fosse hoje, o infante provavelmente iria curar-se do precoce déficit emocional gerado pelo luto e pela perda agasalhando-se em alguma modalidade de terapia psicológica. Mas, na época, nada disso era sequer concebível. O que faz lembrar a antiga frase da comédia de Aristófanes, registrada de outro modo (de modo impublicável) pela tradição oral dos teimosos camponeses de Parma: ''Não podes nunca ensinar o caranguejo a caminhar para frente.'' Elias Thomé Saliba é professor titular de Teoria da História na USP e autor, entre outros, de Raízes do Riso (Companhia das Letras)