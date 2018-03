O microcosmo

Data estelar: Sol e Mercúrio em conjunção; a Lua que cresce será Vazia das 3h02 às 10h37, horário de Brasília. Enquanto isso, aqui na Terra hoje é um microcosmo do ritmo que nossa humanidade deveria assumir cotidianamente. É que por causa da Lua Vazia das primeiras horas do dia nossa humanidade encontra neste o tempo propício para fazer o que mais gosta, que é entregar-se à imaginação e, pelo usufruto desta, sonhar com belas obras. Que agradável ocupação! Depois de terminado o período de Lua Vazia, começa o da atividade concreta e produtiva mediante à qual nossa humanidade deve converter seus sonhos em obra consumada. Este é o duro trabalho do parto, não menos agradável, mas estressante, com certeza. Planejar e sonhar é uma agradável ocupação, mas produzir e trazer à luz o imaginado é o privilégio das almas corajosas entre o céu e a Terra. ÁRIES 21-3 a 20-4 Assuma suas peculiaridades de uma vez por todas, de modo a não perder mais tempo sentindo que sua alma possa ser inadequada neste ou naquele momento. Seja quem você é, mas sem diminuir a elegância ou desrespeitar a etiqueta. TOURO 21-4 a 20-5 A busca da realização não há de ser obstacularizada pelas suas imperfeições e erros. Pelo contrário, tudo que você fizer de errado terá de ser sinceramente contabilizado pela sua consciência para, assim, servir de maior impulso. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Entusiasmo é bom, mas só quando não se torna cegueira permanente. Quando o entusiasmo é levantado em nome de fingir que não se veem os problemas em andamento, então é melhor limitar imediatamente essa nobre virtude. CÂNCER 21-6 a 21-7 Sua alma se encontra no caminho de certas conquistas. Por isso, o mais importante, agora, é dominar a ansiedade, porque esta faz com que as atitudes gentis para com as pessoas diminuam de ritmo e intensidade, o que é uma pena. LEÃO 22-7 a 22-8 Depois de ter insistido tanto na imposição de sua vontade pessoal, seria contraproducente recuar. Porém, há coisas que a lógica não compreende, mas que o coração aceita, porque vê o que a mente nunca vai conseguir enxergar. VIRGEM 23-8 a 22-9 Cumpra suas obrigações, mas não esqueça que isso não significa meramente ir trabalhar e dar conta dos compromissos. Há obrigações subjetivas que são tão ou mais importantes do que essas, como é o caso da relação com a verdade. LIBRA 23-9 a 22-10 O mundo está como está, você sabe. O que você, talvez, ainda não saiba é que é por causa do estado do mundo que sua alma recebe tanta pressão vinda das pessoas que desejam que você organize tudo para que as coisas funcionem. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 De pouco em pouco se faz o grande caminho proposto pela sua ambição. Por isso, aprecie as pequenas doses com que as coisas acontecem, ainda que em alguns momentos tudo pareça frustrante por estar aquém das expectativas. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Está tudo desabando, mas sua alma prefere não tomar conta disso, dado se interessar mais nos empreendimentos que a entusiasmam. Está tudo desabando, mas realmente esta não é a coisa mais importante dentre tudo o que acontece. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Resistir ao que já se sabe ser inevitável é a atitude que opta por fazer com que tudo seja ainda mais difícil. Uma vez que você perceba a inevitabilidade de certos fatos, o melhor a fazer é aceitar e tocar a bola para frente. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Faça com que sua presença agregue beleza objetiva e subjetiva ao mundo. Faça isso através de gestos, palavras e da forma com que você arruma o seu corpo físico. A beleza sempre vem acompanhada de espírito e elevação. PEIXES 20-2 a 20-3 A segurança que sua alma sente é nova e renovadora, pois permite deixar de lado os sustos e temores. Dessa forma, a visão fica mais ampla. Compartilhe esse bom sentimento com a maior quantidade possível de pessoas.