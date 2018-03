O mesmo drama de sempre DATA ESTELAR Mercúrio e Netuno em conjunção; Lua quarto crescente será Vazia até 8h08, horário de Brasília, quando ingressa em Câncer. Enquanto isso, na voragem existencial de nossa humanidade, às vezes nos organizamos e ajudamos mutuamente, às vezes fazemos o possível para atrapalhar nossos semelhantes, de tanto ódio que sentimos por nós mesmos, porque somos informados subjetivamente da inversão de valores que nos atormenta. Corremos atrás da satisfação de desejos sem os quais, supostamente, seria inútil existir e, assim, ricocheteamos entre os opostos não tão diferentes entre si de prazer e dor. Nos raros e fugazes intervalos entre as inevitáveis dores e prazeres percebemos, num átimo de lucidez, a pacífica indiferença com que a alma enxerga o palco onde o mesmo drama se recria constantemente ao longo dos séculos, mudando apenas de nome e endereço. Áries >>21-03 a 20-04 Pense nas limitações materiais, que tanto enfadam sua alma, como uma demonstração da mão do destino, tentando proteger você de passos que seriam dados, mas que não seria propício dá-los, se os recursos materiais estivessem disponíveis. Touro >>21-04 a 20-05 Quem acha que com suficiente dinheiro pode se virar sozinho, prescindindo de todo e qualquer bom relacionamento, é a pessoa que vive uma ilusão. Você sabe, o único e verdadeiro destino de toda ilusão é a decepção. Gêmeos >>21-05 a 20-06 A beleza e graça do Universo se revelam através de conjuntos enormes de experiência. É por isso que, no mundo humano, as melhores realizações não são as pessoais, mas as que envolvem muita gente agindo em conjunto. Câncer >>21-06 a 21-07 A decepção nunca está nos planos de ninguém, mas mesmo assim acontece, não é mesmo? Talvez seria sábio começar a levar a sério esta perspectiva, de modo que os assuntos da vida fossem administrados com maior eficiência e realismo. Leão>> 22-07 a 22-08 As coincidências se tornaram mais frequentes do que o normal. Isso acontece porque o Universo tem algo a dizer diretamente a você, através da boca das pessoas próximas. Melhor ouvir com atenção, pois tudo que acontece vem por bem. Virgem >>23-08 a 22-09 Quem não ajuda pelo menos poderia não atrapalhar. Porém, não é assim que acontece, pois se deixar de ajudar já é uma atitude egoísta da parte das pessoas, que razão teriam elas para abster-se de atrapalhar, que é o clímax do egoísmo? Libra >>23-09 a 22-10 O entusiasmo que certas conversas produzem é absolutamente legítimo, porém só será verdadeiro quando a teoria se transformar em prática. Por isso, modere o entusiasmo, de modo a conduzir as conversas para a realização. Escorpião >>23-10 a 21-11 Sonhe em ter mais, porém sonhe também no que você fará quando tiver mais. O importante, agora, não é acumular recursos, ter mais objetos, mas lutar por tudo isso em nome de um ideal maior, que dê significado e sentido à luta. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Confie na mão providencial do destino em relação aos resultados materiais. Enquanto isso, ocupe sua mente e seu coração em aprimorar constantemente aquilo em que você se envolva. Esta é a melhor fórmula possível. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Veja o que você pode fazer, mas veja também a ajuda necessária para fazer mais, porque é neste algo a mais que reside a potencialidade do trabalho em grupo, o qual, apesar dos dissabores, traz consigo a verdadeira riqueza. Aquário >>21-01 a 19-02 Nada mudou, mas sua alma não consegue envolver-se nos assuntos de sempre com a mesma energia de outrora. Nada mudou, mas talvez algo esteja acontecendo com você, mudanças que começam a despontar e tumultuar a rotina. Peixes >>20-02 a 20-03 Informações preciosas são sopradas em sua mente de forma intuitiva, mas que se baseiam em pequenos gestos e coisas fora do lugar. O que fazer com essas informações é a responsabilidade que recai imediatamente sobre suas costas.