Data estelar: Mercúrio e Marte em conjunção; a Lua Nova eclipsa o Sol no signo de Aquário. Enquanto isso, aqui na Terra prossegue a grande obra de nossa humanidade, a reinvenção da civilização. Num tempo assim, não há lugar para projetos egoístas ou para a indiferença, essas atitudes são inadmissíveis, são atos de traição. Como nossa humanidade poderia abster-se de participar da Vida? Quando o espírito está pleno de aspiração, por ter compreendido o chamado, não há lugar para a indiferença. Quando o espírito percebe o tamanho da obra em andamento, não há lugar para os projetos mesquinhos. Como poderia ser bem-sucedida essa obra com as pessoas colocando a si mesmas em primeiro lugar? Antes há de vir o conjunto da espécie, para só depois se pensar em satisfazer os desejos menores. O menor se sacrifica pelo superior. ÁRIES 21-3 a 20-4 Quando a confiança se perde, é substituída por um padrão de comportamento através do qual a alma começa a se acostumar a esperar o pior de cada pessoa com que se relaciona. Assim Começaria um caminho decadente que sua alma não merece. TOURO 21-4 a 20-5 Velhos hábitos e reações nunca são fáceis de superar. Porém, no tempo atual é isso mesmo que sua alma precisa fazer, de modo que não se repitam automaticamente as situações que já não fazem mais sentido para nenhuma das pessoas envolvidas. GÊMEOS 21-5 a 20-6 O conforto da mentira é passageiro e ilusório, porque a falta de verdade vai criando problemas que se avolumam à medida que o tempo passa. Por isso, em nome de um futuro límpido e aberto, aja com total honestidade a todo momento. CÂNCER 21-6 a 21-7 Ninguém gosta de falhas, mas ainda mais difícil é gostar de admitir as próprias falhas. No entanto, sem reconhecer na própria alma o que precisa ser melhorado não se poderia evoluir nem progredir. Pense: você quer mesmo progredir? LEÃO 22-7 a 22-8 Assumir riscos é algo que se faz na expectativa de que as recompensas sejam maiores. Porém, a coisa nem sempre funciona assim. Evidentemente, não há grandes recompensas sem riscos, mas nem todo risco provê grandes recompensas. VIRGEM 23-8 a 22-9 Naqueles momentos em que intimamente você percebe que suas atitudes são mais eficientes e produtivas do que a das pessoas próximas, é quando sua alma começa a se pensar superior. Isso não resulta em nada bom a longo prazo. LIBRA 23-9 a 22-10 Hoje faça o exercício de se concentrar mentalmente para observar o efeito de sua presença nos locais onde passa a maior parte do tempo. Em vez de pensar no que acontece a você, pense mais no acontecimento que você é. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Tomar a iniciativa é ousado, mas não é suficiente. Há de se levar em conta a melhor iniciativa possível para que a atitude seja coroada de sucesso e progresso. Por isso, entenda a diferença entre iniciativa e impulsividade. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Naqueles momentos em que você se dedica a dar o seu melhor é quando acontece o mistério do amor, pois quanto mais você oferecer, maiores recompensas acontecerão. Só quem se atreve a agir assim consegue experimentar a magia do amor. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 A fé é a única virtude que fará com que sua alma enxergue além da aparência das situações atuais, que se mostram irritantes. A fé servirá para você não perder de vista os objetivos mais nobres e elevados a serem conquistados. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 O que realmente atrapalha seu desenvolvimento e progresso é que apesar de você se guiar por uma visão do futuro, sua alma ainda está presa a um sistema de valores morais decadentes, que precisa ser modificado com máxima urgência. PEIXES 20-2 a 20-3 Quando a mente e a emoção se concentram por tempo demais na expectativa de garantir satisfação sexual, a alma perde a oportunidade de manifestar amor fraterno e desinteressado, que é o que a faria evoluir com mais desenvoltura.