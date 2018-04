O melhor das letras judaicas reunido em Noah

Organizada por Berta Waldman e Moacir Amâncio, a edição especial com os números 16 e 17 da revista Noaj (Noah), dedicada às letras judaicas no Brasil, traz em sua mais de quatro centenas de páginas textos de alguns dos maiores intelectuais que viveram no Brasil - Vilém Flussser (1920-1992) e Anatol Rosenfeld (1912-1972), entre eles - e autores que continuam atuantes tanto no mundo acadêmico como fora dele. É uma seleção e tanto: pelas páginas de Noaj/Noah desfilam nomes como Alberto Dines, Berta Waldman e Daisy Wajnberg, entre os ensaístas, e, na segunda parte, dedicada à ficção e poesia, autores como Jacó Guinsburg e o falecido escritor contista, novelista, teatrólogo e ensaísta Samuel Rawet (1929-1984), cuja obra, aliás, é analisada por Nelson Vieira no mesmo volume. Rawet é um caso singular na literatura brasileira. O escritor viu-se obrigado a bancar a edição de alguns livros seus numa época marcada pela repressão militar, ele que era um libertário e tratava em seus livros de temas incômodos como alienação e marginalização social. Vieira defende que a obra de Rawet é marcada pela dissemia entre culturas, pela condição desesperada de um autor ''''que aspira a um mundo melhor'''' e, ao mesmo tempo, sente profundo desânimo diante de uma sociedade retrógrada e incapaz de reconhecer a alteridade. Como a revista tem por meta apresentar uma amostragem da produção literária e ensaística brasileira para leitores também fora do Brasil, alguns textos são apresentados em espanhol ou inglês, caso de O Profeta, de Rawet, traduzido por Nelson Vieira. Trata-se de uma escolha acertada, pois o título é bem revelador da personalidade do escritor, introvertido, isolado e, de alguma forma, próximo da figura excêntrica do profeta descrito em seu conto. Outro ensaio literário de peso na revista é o de Berta Waldman sobre a escritora Clarice Lispector. Ela faz a seguinte pergunta: o que é um texto judaico? Seria possível identificar a presença judaica na literatura de Lispector, uma escritora que não dava aos leitores sinais diretos dessa conexão cultural? Contrariando seu desejo de se manter longe da tradições, referências judaicas podem ser encontradas em seus textos, repletos de citações e referências bíblicas, segundo a ensaísta, que cita como exemplos dessa filiação A Via Crúcis do Corpo e A Maçã no Escuro. Um estudo crítico de Berta Waldman, publicado há quatro anos pela Perspectiva, é analisado por Leonardo Senkman para quem estiver mais interessado na questão do legado judaico na literatura brasileira. Nele, além de Clarice Lispector, a ensaísta fala de Samuel Rawet, Moacyr Scliar, Jacó Guinsburg e Bernardo Ajzenberg, entre outros autores. Aspectos pouco explorados, como a resistência literária de Guimarães Rosa ao nazismo, são analisados num outro interessante artigo de Florinda F. Goldberg, que começa evocando a compilação de contos do escritor organizada por Paulo Ronái, Ave Palavra. Rosa começou sua carreira diplomática justamente em 1938, em Hamburgo, no auge do nazismo, quando Hitler colocou oficiais nazistas nos mais altos postos da Alemanha. Seu modo de reagir à tragédia foi escrever contos como A Velha e ajudar judeus a emigrar para o Brasil. A revista destaca também autores mais novos como o editor Luiz Schwarcz e Cíntia Moscovich. Uma edição para guardar. ANTONIO GONÇALVES FILHO