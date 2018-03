O medo DATA ESTELAR Mercúrio e Plutão em sextil; Lua que cresce será Vazia das 4h57 às 12h35, horário de Brasília. Enquanto isso, aqui na Terra, a única religião que deveria prevalecer sobre todas as existentes é a que ensinasse nossa humanidade a arte do destemor, da coragem, da intrepidez. O medo resulta de nossa humanidade ter tomado a egoísta decisão de excluir-se do Universo, como se não fizesse parte deste. Daí o nome religião, religação com o que não deveria ter sido desmembrado. A autoexclusão do Universo provocou o medo. O medo é o pior inimigo de nossa humanidade, manifestando-se em formas tão diversas como vergonha, timidez, ciúme, raiva, insolência e arrogância. Declarar-se diferente dos semelhantes e perder a autoconfiança são atitudes que alimentam o medo. Aceitar a si mesmo, com virtudes e defeitos, é o início da superação. Áries >>21-03 a 20-04 Este é o sagrado momento em que começa a se quebrar a cápsula que mantinha você em estado de isolamento, muito aquém das possibilidades de ação que vinham sendo idealizadas na imaginação. A partir de agora, a história será outra. Touro >>21-04 a 20-05 Esqueça tudo que você pensa saber a respeito de sua própria alma. Neste momento, tudo começa a ser absolutamente novo e você vai ter de se reinventar para lidar o melhor possível com as perspectivas que se desenham para o futuro. Gêmeos >>21-05 a 20-06 Deixe seus truques e armadilhas de lado, você não precisa mais lançar mão de artifícios que foram criados no passado, quando sua alma era muito mais insegura do que agora. Confie na maturidade, confie no atrevimento, aposte no futuro. Câncer >>21-06 a 21-07 Duvidar é um sinal de que você continua pensando. Pode até ser um tormento pensar demais, mas tenha certeza que será pensando que você atingirá as melhores conclusões e fará as melhores resoluções possíveis. Pensar... pense nisso. Leão>> 22-07 a 22-08 O sucesso atual não depende apenas de você saber usar seus talentos e de atrever-se a fazê-los valer. Este momento é complexo o suficiente para que, além disso, seu sucesso dependa de saber quando adaptar-se e dar lugar a outras pessoas. Virgem >>23-08 a 22-09 Escolha a opção mais corajosa para enfrentar as limitações da atualidade. Isto significa que, talvez, sua necessidade de tudo acontecer dentro de margens estritas de segurança tenha de ser deixada de lado por um tempo. Libra >>23-09 a 22-10 O que deve ser desejado, porque seria correto aos olhos das pessoas, não se sintoniza com o que você deseja. Tenha certeza que esta contradição estabelece um conflito que é necessário enfrentar, fazendo com que prevaleçam seus desejos. Escorpião >>23-10 a 21-11 É comum as pessoas pretenderem modificar o mundo externo que as confunde e desorienta, culpando as outras de tudo que lhes acontece. É comum, mas até agora ninguém demonstrou que este tipo de comportamento seja eficiente. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Faça valer suas opiniões, mas sem que isto se transforme num exercício sistemático de discórdia. Em primeiro lugar, você precisa acreditar em suas próprias opiniões. Em segundo lugar, você deve respeitar as opiniões alheias. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Aceite o que até agora foi absolutamente inaceitável para você. Pense um pouco, o próprio fato desse tipo de acontecimento inaceitável continuar ocorrendo já é, em si, um sinal de que veio para ficar e para você aceitá-lo. Aquário >>21-01 a 19-02 A marca registrada da coragem, nesta nossa época em que todas as pessoas parecem agir em conformidade com as ondas sociais, é manter-se firme nas próprias convicções, a despeito de receber críticas e às vezes insultos também. Peixes >>20-02 a 20-03 Partir para a aventura causa ansiedade, mas esta incômoda sensação não é pior daquela que resultaria de você evitar se deixar levar pelo impulso da aventura. Tudo é arriscado, porém, a tensão prenuncia vitória e não derrota.