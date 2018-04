O mal democrático

Data estelar: Sol e Mercúrio em conjunção com Vênus e trígono com Plutão, a Lua continua crescendo em Libra. Enquanto isso, aqui na nave Terra, ainda que a democracia seja o melhor dos sistemas políticos, esta produziu um efeito nefasto e corrosivo, pois a força numérica determina as regras da normalidade. Hoje em dia é normal que a dignidade seja uma palavra oca, uma investidura hipócrita que serve para ocultar seu oposto, sendo normal que pessoas com nenhuma qualificação e mérito ocupem lugares que requerem perícia e saber. O pior mal produzido por este erro é tornar-se padrão a ser imitado e, assim, voltando ao início da conversa, o mal se torna democraticamente eleito para representar o bem-estar de todos, produzindo, evidentemente, seu oposto também, mal para todos. Sendo esta uma aberração, não tem vida própria, morre pelo seu próprio efeito, graças ao céu! ÁRIES 21-3 a 20-4 Suas decisões podem beneficiar muitas pessoas, e esta seria a prova de uma veia amorosa em sua alma. Contudo, neste mundo em que você vive, fazer algo assim seria uma loucura, pois todo mundo é programado a pensar exclusivamente em si mesmo. TOURO 21-4 a 20-5 As melhores e maiores coisas começam com pequenas sugestões, idéias aparentemente irrelevantes. O destino só bate uma vez à porta, nunca insiste, pois a natureza humana é livre e precisa decidir o caminho que pretende seguir. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Você pode oferecer muitas explicações a respeito dos fenômenos sociais que acontecem por aí, mas cada uma dessas afastará você da participação ativa na sociedade. O distanciamento conforta a fome de saber, mas não a de participar. CÂNCER 21-6 a 21-7 Viver em abundância é um desejo legítimo, pois a alma humana participa da experiência universal, que é infinita. Porém, a grande dificuldade consiste em focar a abundância naquilo que sirva, e não no que preocupa e angustia. LEÃO 22-7 a 22-8 Você é exemplo de muita gente, pelo que, qualquer atitude que você tomar nunca se limitará à sua vida pessoal, esta se multiplicará por todas as almas que tentarem se espelhar em você, motivando-se a agir da mesma forma. VIRGEM 23-8 a 22-9 Preserve o bom humor, ainda que pareça impossível. Ria de seus problemas e limitações, pois quando fizer isso, significará que você começou a ir além dessas condições. O bom humor é o remédio universal de todos os problemas. LIBRA 23-9 a 22-10 Tentando conseguir o que deseja, satisfação, as pessoas prometem qualquer coisa, são capazes de fazer malabarismos para convencer outras a lhes darem o que pretendem. Este é o exercício da sedução, um fogo que se apaga logo depois da satisfação. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Confie mais na intuição e menos na teimosia, pois quando você gasta energia e recursos tentando provar o que suspeita, ao mesmo tempo joga fora a informação intuitiva, sempre positiva, sempre mostrando um caminho melhor de ação. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 É muito importante garantir a devida recompensa pelo esforço empreendido, mas quando a mente fica só pensando nisso, perde de vista o mais importante, que é cumprir as obrigações que se contraíram em relação a outras pessoas. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Obedecer às regras do jogo é muito importante, mas quando a alma percebe que o jogo é contrário aos interesses que beneficiariam a maior quantidade possível de pessoas, o dever maior é subverter essas regras, impondo outras melhores. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 A maior aventura de todas é o relacionamento, pois você pode até saber a forma com que um desses começará, mas será impossível prever o que vai acontecer depois. Relacionar-se é aventurar-se a conhecer o outro e também conhecer a própria alma. PEIXES 20-2 a 20-3 Aja da forma mais impessoal possível, deixando de lado temporariamente seu desejo de reconhecimento, de obtenção de riquezas e aplausos, pois isso deverá acontecer como efeito colateral dos atos, e não como objetivos em si mesmos.