O mal DATA ESTELAR Mercúrio em quadratura com Netuno e Júpiter; Lua começa a minguar transitando por Capricórnio. Enquanto isso, aqui na Terra, o mal, pequeno ou grande, que qualquer ser humano fizer a outrem, seja intencional ou inadvertidamente, na verdade fará a si. Nossa espécie humana é um sólido e subjetivo corpo cósmico, tudo está interligado não apenas entre todas as pessoas, mas também com os outros reinos da natureza, conhecidos e invisíveis. Por isso, ainda que os humanos civilizados argumentem que nada têm a ver com nada, pois veem o tempo passar e nada de punição pela corrupção dos governos ou pela sanha aguerrida que conduz a experiências impossíveis de se controlar, na outra ponta enlouquecem as pessoas comuns, esbofeteiam os doentes, agridem sexualmente as crianças, assaltam os inocentes. Nada tem a ver com nada? Pois sim! Áries >>21-03 a 20-04 Criar é algo que não encontra receptividade, apesar de todos os discursos politicamente corretos que exaltam a criatividade. Por isso, não ache nada demais que a ousadia de seus projetos só encontre obstáculos pelo caminho. Touro >>21-04 a 20-05 Formalmente, muitas atitudes e decisões se tornaram urgentes e pressionam sua alma, mas no fundo há dúvidas, dilemas e indecisões, porque há também o pressentimento que nada servirá para solucionar, só para adiar o inevitável. Gêmeos >>21-05 a 20-06 Tenha sempre em mente o plano maior em que seus planos pessoais se inserem. Tenha sempre em mente que não haveria como você almejar felicidade pessoal desvinculada da felicidade do maior número possível de outras pessoas. Câncer >>21-06 a 21-07 Quem nunca se atrever a pensar mais no bem da outra pessoa do que no seu próprio nunca poderá dizer que conheceu o verdadeiro amor. É por isso que para amar é necessária uma grande coragem, a de ir além de si mesmo. Leão>> 22-07 a 22-08 Saber desejar o essencial é mais importante do que meramente desejar. Afinal, esse destino único, original e extremamente especial com que sua alma sonha não poderia confundir-se com o destino comum de todas as pessoas, não é? Virgem >>23-08 a 22-09 Administre com a maior eficiência possível todos os convites e perspectivas que se abrem atualmente. Por enquanto, só o entusiasmo é real, porque do ponto de vista concreto nada demais aconteceu, a não ser a visão em si mesma. Libra >>23-09 a 22-10 Agora é o tempo em que se tornou oportuno você atrever-se a colocar em jogo suas peculiaridades. Você não tem mais o compromisso de agradar ou desagradar ninguém, apenas você precisa praticar o que for mais criativo e original. Escorpião >>23-10 a 21-11 Veja a oportunidade que se oculta por trás dos tumultos e perturbações que se disseminam nos relacionamentos cotidianos. Este tipo de visão é difícil apenas porque se busca conforto e prazer em vez de uma solução definitiva. Sagitário>> 22-11 a 21-12 O melhor de você é o que ainda não foi colocado em marcha, porque se mantém em estado de potencialidade, agarrado aos ideais que de tão estapafúrdios esbarraram no pudor e, assim, nunca foram experimentados na prática. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Ainda que tudo esteja dando certo e, por isso, ninguém aconselharia a mexer em time que está ganhando, do fundo da alma surge uma onda criativa, que exige a possibilidade de empreender assuntos novos, completamente fora do normal. Aquário >>21-01 a 19-02 Quanto mais perto você se encontra de uma decisão, maiores e mais profundas se tornam as incertezas. Será que esta é a melhor decisão? Será que vai dar certo? Sofrerei? Prosperarei? Só o tempo resolverá todas as questões... Peixes >>20-02 a 20-03 Brinque com seus problemas, trate-os com seriedade, mas também com distanciamento, de forma que você encontre a ponta do ridículo que tudo isso significa. Envolver-se de forma exageradamente séria com tudo é o início do desastre.