O mais belo drama de Elia Kazan Um dos mais belos filmes de Elia Kazan - e da história de Hollywood - é a imperdível atração de hoje do TCM, às 23h45. Clamor do Sexo é de 1961 e ganhou o Oscar de roteiro (para William Inge). Natalie Wood e Warren Beatty fazem o casal jovem que se ama com intensidade, mas as famílias de ambos são contra a relação. O tema por excelência do grande diretor - a natureza humana que se recusa a ser reprimida - rende cenas de grande força dramática, o casal é deslumbrante e o poema de Woodsworth, que Kazan usa como epígrafe, toca o sublime - ?Embora nada possa devolver os momentos de esplendor na relva/de glória nas flores/jamais sofreremos/ao contrário, encontraremos força no que ficou atrás?.