O maior amor do mundo é pela vida, o cinema, a música de Chico Depois de Deus É Brasileiro, Cacá Diegues ficou um período sem projeto. Estava se sentindo criativamente seco, quando passou a ser perseguido por uma história dentro de Deus É Brasileiro - a do homem que sabe que está morrendo e, de raiva, angústia e frustração, destrói a casa. Como diz o diretor, ele achou que o personagem merecia um filme inteiro e também que seu comportamento poderia mudar. Fez O Maior Amor do Mundo. O filme é a atração de hoje do Canal Brasil, às 22 horas. Conta a história desse astrofísico que vive no exterior e volta ao Brasil para receber uma homenagem. Ao descobrir que está morrendo, ele, que é filho adotivo, procura o pai e tenta, por meio dele, chegar à sua mãe biológica, resolvendo o enigma de sua identidade. A busca o leva ao mundo da favela e da marginalidade. Há uma surpresa, no desfecho. O Maior Amor pertence à vertente de Chuvas de Verão, em que o aposentado Jofre Soares colocava o pijama para morrer, mas a vida vinha e ele tinha de recomeçar. É de novo a idéia de Cacá Diegues. José Wilker busca uma coisa e descobre outra - que o maior amor é aquele pela vida. Seu filme venceu o festival de Montreal e, em Havana, recebeu um prêmio para a música - que é ótima, de Chico Buarque.