''O livro me comanda, só me resta obedecer''

O português António Lobo Antunes não disfarça a expectativa de reencontrar os parentes brasileiros, depois de 25 anos sem voltar ao Brasil. Já o crítico americano Alex Ross vem defender sua tese de que a cultura musical se desintegrou em uma série de culturas e subculturas, cada uma com cânone e jargões próprios. Finalmente, o chinês Ma Jian vem lembrar que seu país tem um histórico milenar de regimes autocráticos, uma vez que a filosofia que guia os chineses, o confucionismo, "venera a subserviência aos mais velhos e aos líderes". Muito do que será discutido até domingo, durante a Festa Literária Internacional de Paraty, já foi debatido nas páginas do Estado, em entrevistas com alguns dos principais autores convidados, nacionais e estrangeiros. Ma Jian, por exemplo, lembrou que o massacre da Praça da Paz Celestial (Tiananmen) em Pequim, no qual centenas de manifestantes foram mortos ou feridos pelo Exército do país há 20 anos, não mencionado nas obras escolares, na mídia chinesa ou na web, controlada pelas autoridades. Ele contou que seus parentes foram presos em 1949, logo que os comunistas tomaram o poder na China. O escritor, que completou 56 anos, nem havia nascido e o avô já definhava na cadeia, acusado de ser um "rico camponês". "Meu pai passou o resto da vida com medo e meus irmãos foram impedidos de entrar na universidade", afirmou. Resquícios familiares também movem Lobo Antunes, ainda que a memória não interfira diretamente em sua prosa. "Vivo para escrever, mas, quando aceito convites de viagens, fico sem escrever", afirmou. Um dos principais autores em língua portuguesa, ele cultiva uma escrita que está sob constante evolução, notadamente subversiva e radicalmente original. Aos 66 anos, psicanalista de formação, Antunes leva ao extremo a quebra da estrutura narrativa. "O livro é um organismo vivo que me comanda - só me resta, portanto, obedecer. Não é o autor quem escreve os próprios livros, mas algo que existe em nós, em uma região que desconhecemos." A linguagem é um tema que domina a atenção de todas as edições da Flip. Da experimental à mais conservadora, a forma de expressão interessa tanto aos convidados como o próprio conteúdo de seu trabalho. Um dos ícones do chamado jornalismo literário - gênero em que a profusão de detalhes trabalhada adequadamente permite que um texto de imprensa transcenda e se transforme em obra de arte -, Gay Talese se intitula o historiador de pessoas que não têm história registrada em público. "Para que a procura pelos fatos tome a forma da narrativa da ficção, você tem de conhecer seus personagens muito bem. Tem que estabelecer com eles uma compatibilidade, uma compreensão não só do que eles dizem mas também do que estão pensando", disse ele, ao Estado em Nova York, em entrevista exclusiva. O gosto por confundir realidade e ficção, aliás, move as energias do mexicano Mario Bellatin, sério candidato a ser um dos nomes mais falados da Flip. Não apenas por sua literatura seca, breve, pulverizada em pequenas narrativas. Mas também pelos jogos que propõe com sua escrita. "Considero o Bellatin um gênio", proclama um de seus admiradores, o também escritor Marcelino Freire. "Pelos livros estilosos e provocativos que escreve. Pela figura dele, sempre armando arapucas literárias. Pela Escola Dinâmica de Escritores, que criou no México - em que os participantes podem fazer tudo lá, menos escrever. A prosa dele é irônica, brilhantemente bem escrita. É daquelas que nos deixam doentes, arregalados de febre."