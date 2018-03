O lado irônico e sombrio de um crítico do seu tempo Pseudônimo de Hector Hugh Munro (1870-1916), Saki foi um ficcionista britânico que se consagrou com textos satíricos e mordazes. Além de misturar elementos cômicos e sagrados - como se estivesse fundindo o lado sombrio de Ambrose Bierce e a pegada irônica de Oscar Wilde -, ele se tornou célebre crítico da sociedade inglesa do começo do século 20. Seu apelido é retirado do poema Rubaiyat, do iraniano Omar Khayyam. Um Gato Indiscreto e Outros Contos apresenta 20 textos, quase todos inéditos no Brasil, que foram publicados em diferentes coletâneas e são marcados por finais surpreendentes, pelo humor politicamente incorreto e pelo tom fantástico. A tradução é de Francisco Araujo da Costa.