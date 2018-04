O lado escuro da moeda Os festejos dos quinze anos do Plano Real não foram muito realistas. A estabilidade, ou seja, o fim da inflação alta, foi pranteada por todos; algumas divergências surgiram apenas na questão do câmbio, pois até hoje há quem queira proteger artificialmente a moeda de desvalorizações bruscas. O governo Lula segue a mesma política, tendo aprimorado apenas alguns mecanismos de crédito e aumentado as reservas internacionais. Li também que o ganho foi cultural, no sentido de que permitiu às pessoas em geral conhecer o valor das coisas, obter financiamentos de prazo mais longo, repudiar gastos públicos faraônicos. Ok. Mas convenhamos: o paraíso está ali, na outra esquina, bastando caminhar mais um pouco? É óbvio que não. Durante anos ouvimos que essa seria uma política "neoliberal", mas ela não o foi no único sentido consensual da expressão: como me cansei de escrever no final dos anos 90, ela aumentou a participação do Estado na economia, não o contrário. A carga tributária é o sinal principal: no governo FHC, ela passou de 25% para 31% do PIB; no governo Lula, chegou agora a mais de 35%. Ou seja, o Estado brasileiro continua a tirar mais e mais da sociedade, sem lhe devolver o correspondente. Se pagasse menos juros, investisse melhor e fosse menos corrupto, estaríamos em outro patamar econômico. E não só isso: com sua burocracia e burrice, o Estado atravanca a produção. Torna caro o emprego, tributa o consumo, concentra a arrecadação na União. Se não fosse assim, mais riqueza seria gerada e ele mesmo sairia ganhando a médio prazo. Só que para tanto é necessário fazer reformas, e a era tucano-petista não levou nenhuma adiante. Nada contra a estabilidade monetária (embora a moeda ainda não seja forte, o que significaria conversível) e os programas sociais (até porque o Bolsa Família custa pouco mais de R$ 10 bilhões anuais, rubrica das menores do orçamento federal); mas o cerne, a relação entre Estado e sociedade, não foi tocado. Continuamos no esquema oligárquico, em que há pouca liberdade econômica, a classe média assalariada paga quase todas as contas e a exportação se pauta em agropecuária e mineração. Culturalmente, isso se manifesta na confusão contínua entre público e privado, da qual Sarney é um exemplo completo: ele trata o Senado como a extensão de sua família e de seus negócios. E, portanto, se julga acima das leis e instituições, a tal ponto que nesta semana foi convertido de réu em juiz. Roberto Mangabeira Unger deixou o governo - que um dia criticara como o mais corrupto da história - dizendo o seguinte: "No Brasil, todos são social-democratas ou social-liberais. O social é um açúcar para dourar a pílula." Bem, se há um problema que ninguém pode negar no Brasil é o tamanho da injustiça social: metade da população não tem acesso a esgoto, educação decente e emprego formal. "Laissez-faire" puro ou Estado mínimo, em que nem Adam Smith acreditava, é inconcebível. Estado dirigista ou intervencionista, em que nem Maynard Keynes acreditava, idem. O açúcar para dourar a pílula, no caso brasileiro, é o paternalismo. Já as propostas messiânicas de Unger seriam bem mais salgadas. Na definição da revista The Economist: "Seu pensamento é uma mistura curiosa de esquerdismo, dirigismo e liberalismo cuja lógica cartesiana às vezes parece cristalina apenas para ele mesmo." Não à toa, como se vê, Caetano Veloso o admira tanto. É fato que o governo FHC precisou enfrentar outro tipo de oposição, uma que foi contra o próprio Plano Real, as privatizações, a Lei de Responsabilidade Fiscal e - depois da longa besteira da paridade com o dólar - o câmbio flutuante. Todas essas medidas beneficiam o governo Lula hoje. Mas também é fato que o PSDB praticamente não existe mais. Não tem autoridade moral para criticar a corrupção, como se atesta nos casos de Yeda Crusius e Arthur Virgílio, e não tem nenhuma ideia de como virar a agenda socioeconômica. Como Lula faz com mais resultado concreto e simbólico o mesmo que o antecessor fez, embora em circunstâncias mundiais diferentes, o Brasil virou o país de uma nota só. Ninguém consegue dar outro tom, como Obama deu nos EUA; a simples menção dos nomes de José Serra e Dilma Rousseff é suficiente. Comparo com o vizinho do norte porque volta e meia ouço que nossa democracia racial tem vantagens sobre ele, a começar pelas mulatas de José Lins do Rego a Chico Buarque, e que nossos fundadores não ficavam atrás, como José Bonifácio; logo, que somos o país do futuro, esse logo aí na frente. Mas há uma diferença fundamental que os intelectuais brasileiros perceberiam se lessem Sérgio Buarque antes de Gilberto Freyre: os fundadores americanos deram as cartas na arquitetura da sociedade; Bonifácio, descontando os vícios coimbrãs de seu liberalismo "de cima para baixo", ficou apenas quatro anos no poder e não emplacou nenhuma de suas reformas. Duzentos anos depois, continuamos sem distribuir cidadania como ele queria. Avançamos tão devagar que mal parecemos sair do lugar, embora não seja verdade plena. Vide os últimos quinze anos. RODAPÉ (1) Estive na Flip pela terceira vez e voltei mais "bodeado" do que nas outras. É muita gente e badalação para um evento literário numa cidadezinha colonial. Os restaurantes ficam lotados e cobram mais caro que os paulistanos. A presença de Chico Buarque causou histeria que pouco tem a ver com leitura, como se viu no momento em que anunciaram que haveria autógrafos, muitos deixaram de ouvir o debate com Milton Hatoum e foram fazer fila... Chico é mais um dos nomes que a Flip repetiu nesses sete anos de saudável existência. Fica-se com uma cara de clube, pois tudo gira em torno de medalhões publicados na maioria pela Companhia das Letras, editora da qual é sócio o Unibanco, patrocinador da festa. E os mediadores fazem muita média e parecem querer falar apenas do Brasil. Há muitos nomes bons de outras editoras e há muitas ideias para debater e não só divulgar. O bom ouvinte, claro, tem muito a refletir se quiser. Bernardo Carvalho e Atiq Rahimi tiveram discordância interessante sobre o conceito de universalidade. O brasileiro tem razão quando diz que não é o interesse externo que define a qualidade de uma obra, já que muitas vezes a grande arte causa estranhamento. Mas o afegão lembrou que a grande arte é duradoura e tende a se universalizar com o tempo, tanto que lemos autores de outras épocas, lugares, ideologias e morais. Richard Dawkins cativou a plateia com sua calma e clareza, mas não foi confrontado quando afirmou que Michelangelo e Bach faziam arte sacra por uma questão de dinheiro. E Lobo Antunes, na melhor palestra da Flip, foi preciso ao dizer que o artista precisa da espontaneidade de Garrincha e da vigilância de Didi, de uma combinação de imaginação e intelecto. Destoou da conversa trivial no Brasil sobre inspiração, sobre a vantagem de ser "intuitivo". RODAPÉ (2) Acho engraçado como os críticos esquecem que é preciso analisar uma obra de acordo com seus objetivos, como o de falar a um determinado público. Ele pode e deve fazer isso sem deixar de dar sua reação particular a ela. Eu, por exemplo, gostava muito de HQs quando criança e adolescente, mas hoje não posso gostar do mesmo jeito. Em alguns casos, porém, não é essa conexão com meu passado que sustenta o interesse, e sim o valor do trabalho em si. Continuo admirando a fatura plástica de um Bill Sienkiewicz, por exemplo, mas não releio Electra com o mesmo prazer imaturo. Já Will Eisner me parece cada vez melhor. Esse volume Nova York (Companhia das Letras) é admirável pela maneira como capta o clima da metrópole em vinhetas humanas, com pequenas histórias em que não interessa o desfecho mas a sugestão. Outro livro que funciona tanto para o adulto quanto para seu público, este infantil, é O Discurso do Urso, de Cortázar (Record). As crianças não se incomodam com as estranhezas como o fato de que o urso caiba dentro dos canos de um prédio e, de algum modo, se encantam quando veem nos belos desenhos de Leo Cunha que ele toma banho na caixa d?água sob as estrelas e lambe as mãos de um morador por meio da torneira. Sem que saibam pôr em palavras, percebem que Cortázar está falando sobre a importância de abrir a rotina para o encanto - de que os cronópios despertem os famas. POR QUE NÃO ME UFANO O pianista Glenn Gould escreveu certa vez um artigo chamado Vamos Banir o Aplauso. Na Flip, ficaria surpreso: os aplausos vinham a cada resposta dos palestrantes, não importando muito o que dissessem. É pior que aplaudir entre os movimentos de uma apresentação de orquestra. E está em consonância com algo que já observei aqui: hoje em dia, depois de qualquer peça, e ponha "qualquer" nisso, o público aplaude em pé, não raro com uivos de aprovação. Mas o que não vejo mesmo é a hora de alguém escrever Vamos Banir o Autógrafo.