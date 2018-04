O jeito gostoso de brincar dançando

Há dez anos um grupo de amigos recém-formados da faculdade de dança da Unicamp se reuniu para fazer algo diferente: pesquisar as relações entre a dança contemporânea e o universo infantil. O projeto, que surgiu a partir da observação das brincadeiras, estripulias e a movimentação dos pequenos, ganhou o nome de Balangandança Cia. e hoje sopra velinhas como uma madura companhia de dança contemporânea. E nada melhor para um bailarino do que comemorar as suas descobertas e conquistas no palco: neste mês de agosto o público poderá conferir Roda Pé e em setembro O Tal do Quintal no teatro Humboldt. A programação conta com sessões gratuitas, sempre aos sábados, dos vídeos de dança Em Outro Pé e Pé-de-Moleque. O Centro Cultural São Paulo promoverá uma oficina para professores e educadores nos dias 17 e 18 de agosto e 21 e 22 de setembro (inscrições pelo e-mail oficinadanca@gmail.com). E em outubro a companhia participará de uma mesa-redonda na Galeria Olido. Ufa! ''''A idéia do Balangandança nasceu a partir da constatação da falta de trabalhos específicos de dança para crianças, da pesquisa focada na relação entre educação e criatividade e também com o objetivo de ampliar o público e formar platéia'''', explica a coreógrafa Geórgia Lengos. Com uma agenda tão agitada, eles estão cumprindo seu objetivo. Os intérpretes estabeleceram relações entre a dança contemporânea e as brincadeiras. ''''Durante os jogos as crianças seguem regras, mas o movimento do corpo é livre. Passamos a observar e registrar os momentos de diversão de meninos e meninas sem a presença de adultos. Filmamos e fotografamos as atividades em escolas, praças e parques para, depois, desenvolvermos uma linguagem corporal que estivesse próxima do universo infantil'''', explica Geórgia. E o resultado veio com a primeira coreografia do Balangandança, Brincos e Folias, que foi definida por Geórgia como ''''uma dança vista como brincadeira e uma brincadeira de dançar''''. Esse e os demais espetáculos são interativos. ''''Quebramos o mito de que quem dança é virtuoso. Todos podem participar, além disso, esse é um momento em que aproximamos as crianças e os adultos que compartilham a dança e as brincadeiras em um mesmo espaço, algo tão raro nos dias de hoje.'''' Roda Pé pode ser entendida como uma evolução da pesquisa inicial. Nesta coreografia, os intérpretes resgatam as brincadeiras de pés e mãos e relacionam com as danças populares da Região Sudeste, como a catira, e o seu sapateado. Já em O Tal do Quintal, o foco está nas relações com o espaço físico e o emocional.