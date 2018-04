O jazz em Jobim na visão de Adnet

O violonista e arranjador carioca Mario Adnet é uma das melhores referências do que se tem feito na música instrumental brasileira. Já bastava ter reavivado a grande obra de Moacir Santos (1924-2006), ao lado do saxofonista Zé Nogueira, para ser reverenciado, mas ele também é imbatível nos projetos pessoais. Um dos mais recentes é Jobim Jazz (Adnet Música), CD que dedicou a Tom Jobim (1927-1994) e Moacir e tem dois shows de lançamento amanhã e domingo no Teatro Paulo Autran do Sesc Pinheiros. O santo nome de Jobim tem sido usado em uma infinidade de discos oportunistas e redundantes. Não é o caso de Adnet, que escolheu um repertório nada óbvio, incluindo Sue Ann, Surfboard, Valsa do Porto das Caixas, Quebra Pedra e as raríssimas Polo Pony e Domingo Sincopado. ''''Como queria escrever para metais, fiz uma seleção de músicas que melhor se adequava ao som dos sopros'''', diz Adnet, que, não por acaso, ganhou o Prêmio TIM de Música como melhor arranjador de 2007 por esse trabalho. Os projetos de Adnet com Moacir, de quem assume importantes influências nos últimos anos, ainda tiveram o privilégio de reunir um elenco fenomenal de instrumentistas. Este não fica atrás. A big band que o acompanha nos shows tem Ricardo Silveira (guitarra), Marcos Nimrichter (piano), Jorge Helder (baixo) e Rafael Barata (bateria). Nos sopros, o violista conta com Henrique Band (sax barítono), Vittor Santos (trombone), Vander Nascimento (trompete), Nailor Proveta (sax alto e clarinete), Antonio Henrique Bocão (trombone baixo), Edu Neves (sax tenor), Andréa Ernest Dias (flautas), Everson Moraes (bombardino e trombone) e Antonia Adnet (violão de sete cordas). Não era para menos. Jobim Jazz tem tudo para figurar entre os clássicos do instrumental contemporâneo. Mario Adnet. Sesc Pinheiros (1.010 lug.). Rua Paes Leme, 195, tel. 3095-9400. Amanhã, 21 h, e dom., 18 h. R$ 7,50 a R$ 15