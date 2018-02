O interesse que os livros sobre livros despertam Dicionário do Livro Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão Edusp, 764 págs., R$ 112 Dicionário do Livro: Da Escrita ao Livro Eletrônico é um registro dos sentidos específicos e exatos, segundo José Mindlin, relacionados ao mundo bibliográfico. As autoras - Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão - preenchem uma lacuna na bibliografia brasileira endereçada a editores, bibliotecários, professores e estudantes, além dos amantes dos livros, os bibliófilos. O volume foi publicado primeiro em Portugal, mas estava havia tempos esgotado. Reformulado, o dicionário traz atualizações, adaptação ao português do Brasil e verbetes que se referem à realidade editorial brasileira. Livros sobre livros, segundo Mindlin, despertam muito interesse, apesar da complexidade do assunto.