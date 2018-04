O inferno nos sete mares contado no fio da espada Corsarios de Levante é a sexta parte da saga do Capitão Alatriste, série que se iniciou em 1996, narrando as peripécias de Diego Alatriste - e que se transformou em um autêntico "acontecimento literário". Neste volume, Alatriste ganha um perfil construído por um colega corsário que atuou com ele em Nápoles. Contam-se histórias de assassinatos, traições e também de generosidades. Segundo o narrador, para criar o inferno na terra e no mar não era necessário mais do que o fio de uma espada. Embora seja comum associar-se essa força furiosa a uma nacionalidade, a espanhola, o corsário que serve a Diego Alatriste afirma que vai relatar como "o diabo não tem cor, nem nação nem bandeira".