O Iluminismo sob o sol do Rio

O sol carioca vai iluminar até 5 de julho as 20 esculturas do mestre francês Jean Antoine Houdon que compõem o acervo do Museu do Louvre e foram emprestadas ao Museu Histórico Nacional, como parte dos eventos do Ano da França no Brasil. Para que os espectadores pudessem admirar todos os detalhes da apurada técnica de Houdon, considerado o escultor do Iluminismo, o curador, Guilhem Scherf, fez questão de uma sala de exposições como a do MHN, com grandes janelas. "A luz elétrica não apresenta a obra com aquela consistência aveludada que os contemporâneos de Houdon puderam ver com a luz natural, que incide por igual", disse Scherf ontem, na entrevista de apresentação da exposição Tesouros do Louvre - Retratos Esculpidos de Houdon, a ser aberta dia 29 ao público. "No Rio, sob essa luz maravilhosa, vai ser ainda mais vibrante do que em Paris." Entre as selecionadas para a viagem, estão imagens em mármore, terracota, gesso e bronze de personalidades do Iluminismo, como Voltaire, Diderot e Rousseau. Os bustos merecem observação bem de pertinho: Houdon dava especial atenção aos olhos, esculpindo-os de modo a conferir vivacidade às figuras, e não escamoteava marcas na pele nem rugas. É a primeira vez que a coleção vem à América do Sul.