O iconoclasta sob o terno do ministro

É fato. O artista se debate debaixo do terno do ministro, e ameaça escapar. Gilberto Gil trouxe seu novo show Banda Larga para São Paulo, e estreou na noite de quinta-feira, no Citibank Hall, com um pique e uma sofreguidão que parecem referendar seu desejo atual de voltar-se mais para o lado músico do que permanecer na seara política. Gil, aos 65 anos, é o próprio vovô-menino: saltita no palco, rebola, faz careta de Jimi Hendrix solando ao lado do filho, Bem Gil (guitarrista de sua banda), manda beijinho pela internet para a filha Bela, que o assiste em Nova York, e faz papel explícito de pai coruja ao lembrar da recente viagem da outra filha, Preta, para assistir ao show de Beyoncé, que ela gravou no celular e lhe mostrou, ''''bonitinho, com a imagem perfeita, som perfeito''''. Lá pelo final do show, uma mulher ordena dos camarotes. ''''Pára de falar e canta!'''' Provavelmente, uma típica representante daquilo que o ex-governador Cláudio Lembo chama de ''''elite branca'''' - era como se dissesse: comprei a mercadoria e quero a entrega agora! Para aquela senhora, não se tratava de arte, mas de consumo. Mas o cantor não perdeu o rebolado. ''''Deixa eu falar. Não são muitas as oportunidades que a gente tem para falar livremente'''', pediu, com o desarmador jeito zen que o caracteriza, sob aplausos. ''''Tenho 65 anos, a voz cansada. Não precisava estar aqui. Podia fazer como fiz em março, quando peguei meu violãozinho e passei três semanas tocando nos Estados Unidos. Tocando aquelas coisas, Super-homem, a Canção. Mas estou aqui por você, Bela, minha filha. Por você e por todos os meninos aqui, do Brasil e do mundo'''', disse. O show começou às 22 horas com Pela Internet e terminou com o velho êxtase coletivo, todo mundo dançando ao som de Could You Be Loved? , de Bob Marley, e Toda Menina Baiana, à meia-noite. No meio de tudo, Gil apresentou um set de redenção ao samba, com uma aula sobre as diferentes ''''famílias'''' do gênero: o samba de breque, o samba rock, o samba jazz. E sobre a diáspora do baião. Entre um e outro bloco, ele encaixa músicas inéditas, novas pérolas de um cancioneiro robusto: O Oco do Mundo, Não Grude não e Não Tenho Medo da Morte, essa última belíssima visão crepuscular, que ele apresenta ao violão. Evoca a nova canção de Paul McCartney, The End of the End, sobre o mesmo tema: a aproximação da morte. Ele compara a morte, entre outras imagens, a um ex-presidente que se vê obrigado a passar a faixa para seu sucessor. Os versos o reapresentam como um compositor ousado, letrista desafiador, iconoclasta. Em Não Grude não, ele diz ''''Me ajude a me escafeder/Quem se escafede não fede'''' e brinca marotamente com palavras e expressões dúbias, como ''''Quer alho?''''. Em O Oco do Mundo, com a letra projetada num telão ao fundo, ele mostra que sua poética está cruenta, sarcástica: ''''O oco do mundo além/Além do mal e do bem/Da verdade nua e crua/Além do saber dos sábios/Além do Deus dos esnobes/O oco do mundo é o bobs/No cabelo da perua.'''' Brinca com a própria performance no ''''carnaval eclético da Bahia, onde os trios elétricos tocam até o Bolero de Ravel''''. Aí, diz que não conseguiria tocar o Bolero, mas certamente pode tocar Dorival Caymmi e Beatles. E emenda Marina e Get Back. Há rumores de que Gil pretenda deixar o ministério e talvez dedicar-se à disputa pela prefeitura do Rio. Seus assessores mais próximos crêem que, se ele deixar o MinC, vai ser para tirar o time de campo também da política. Mas, em Gil, o que é arte nunca prescinde do político, e seu show não poderia ser mais engajado. É político quando reafirma a importância cultural de artistas populares como Gordurinha, Jackson do Pandeiro, Cartola. É político quando discursa sobre as múltiplas possibilidades que a tecnologia traz para o novo mundo, acenando com ''''novas possibilidades de uma certa restituição do protagonismo popular''''. É por conta disso que ''''setores conservadores estão reticentes'''', pondera. É político ao cantar um rock''''n''''roll que não cantava havia muito tempo, Sou Feliz por Um Triz, e comentar: ''''Tem uma letra que permanece contemporânea, felizmente. Ou infelizmente.'''' Na letra, tudo se explica: ''''Mal escapo à fome/Mal escapo aos tiros/Mal escapo aos homens/Mal escapo ao vírus.'''' A turnê Banda Larga passou por 17 cidades da Europa e pelo Rio. Ontem, Gil tocaria mais uma vez no Citibank Hall.