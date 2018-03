''O humor é uma forma de expressão da inteligência'' Guilherme Weber é ator, diretor e produtor. Em 1993, fundou a Sutil Companhia de Teatro em parceria com o diretor Felipe Hirsch, com quem dividiu a criação de espetáculos, entre eles Um Fausto, baseado na obra de Goethe, Estou Te Escrevendo de Um País Distante, um ensaio sobre o Hamlet, de Shakespeare, Juventude, sobre a obra de Eugene O''Neill , Por Um Novo Incêndio Romântico, inspirado na obra de Terrence McNally. Atuou ao lado de Paulo Autran em Rei Lear, de Shakespeare, sob a direção de Ulysses Cruz. Na televisão, participou da minissérie Carandiru, Outras Histórias, adaptação da obra de Drauzio Varella, e está no elenco de Queridos Amigos, de Maria Adelaide Amaral, que termina no dia 28. Que atores ou atrizes cujo trabalho em teatro você acompanha? Acompanho desde pequeno e sinto uma saudade infinita de Paulo Autran. Tenho o privilégio de acompanhar Fernanda Montenegro, Marco Nanini, Denise Stoklos, Bete Coelho, Leonardo Medeiros, Magali Biff, Mariana Lima, Mario Schoemberg, Luís Melo, Maria Alice Vergueiro, Luis Damasceno, Andréa Beltrão, Marieta Severo, Renata Sorrah, Pedro Paulo Rangel, Pedro Cardoso, Julia Lemmertz, Maria Padilha, Fernanda Torres, Fernanda Farah, Gillray Coutinho, Hugo Possolo, Erica Migon, Maureen Miranda, Malu Galli, Drica Moraes, Débora Bloch, Denise Fraga, Maria Luisa Mendonça, Dan Stulbach, Matheus Nachtergaele, entre outros. Qual o diretor de teatro cujo trabalho admira em especial? Felipe Hirsch, José Celso Martinez Corrêa, Antunes Filho, Antonio Abujamra, Enrique Dias, Fernando Kinas, Gerald Thomas, Gabriel Vilela, Aderbal Freire Filho, Cacá Rosset, Thomas Ostermeier, Peter Brook, Peter Stein, Frank Castorf e Ivo Van Hove. Dê um exemplo de criador teatral (intérprete, diretor ou dramaturgo) muito bom, mas injustiçado. Não injustiçada, pois seu talento não permitiria, mas Magali Biff deveria ser sempre mais reverenciada. Erica Migon e Maureen Miranda deveriam ser mais conhecidas pelo grande público e Fernanda Farah, que há dez anos brilha em Berlim, deveria ser mais vista pelo público brasileiro. Cite uma montagem teatral que tenha frustrado suas melhores expectativas. Les Éphémères, da companhia francesa Théâtre du Soleil , dirigida por Ariane Mnouchkine. E uma criação teatral surpreendente: boa e pela qual você não dava nada. Sempre vou ao teatro esperando o máximo. A cena brasileira tem algumas montagens teatrais antológicas. Cite algumas que tenham sido marcantes em sua vida. A Petra, A Fedra e A Doida, de Fernanda Montenegro, Medéia, de Renata Sorrah, Quadrante, de Paulo Autran, o Hamlet, do Zé Celso, Casa e Um Fax para Colombo, de Denise Stoklos, A Trilogia Kafka, de Gerald Thomas, O Casamento, de Antônio Abujamra, Val da Sarapalha, de Luiz Carlos Vasconcelos, Rua da Amargura, de Gabriel Vilela, Tróia, de Eduardo Wotzik, Nova Velha História e Paraíso Zona Norte, de Antunes Filho, Bruxas de Salém, de Marcelo Marchioro, O Vampiro e a Polaquinha, de Ademar Guerra, A Gaivota, de Enrique Dias, O Púcaro Búlgaro, de Aderbal Freire Filho, o Artaud, do Rubens Corrêa, Katastrophé, do Beckett, com a velha dama indigna Maria Alice Vergueiro. Que montagem lhe fez mal, de tão perturbadora? Sair perturbado do teatro sempre me faz bem. E que espetáculo teatral mais o fez pensar? Mary Stuart, de Denise Stoklos. Foi a peça que me fez sair do teatro decidido a ser ator. Comédia é um gênero menor? Se a resposta for negativa cite uma peça maior do gênero. Se for positiva, diga por quê. Nunca. O humor pode ser uma das melhores expressões da inteligência. O repertório de Denise Stoklos é um exemplo de comédia hilariante, inteligente e humanista. Hugo Possolo e Pedro Cardoso também, são clowns punk, altamente transformadores. Cite uma peça difícil, mas boa. Trilogia da Guerra, de Edward Bond. Uma montagem que imagina ter sido muito boa e você não viu. Quem Tem Medo de Virginia Woolf, com Cacilda Becker e Walmor Chagas, Gritaria Nos Muros da Cidade, com Ivone Hoffmann e Luis Melo, Mahagonny, de Cacá Rosset, com Maria Alice Vergueiro, O Balcão, montagem do Vitor Garcia, O Arquiteto e O Imperador da Assíria, com Rubens Corrêa e José Wilker, Galileu Galilei, de Zé Celso, com Cláudio Corrêa e Castro, Hamlet, do Peter Stein, com Edith Clever e Bruno Ganz, entre tantas outras. Qual texto dramático clássico brasileiro, de qualquer tempo, você recomendaria encenações constantes? Toda Nudez Será Castigada, de Nelson Rodrigues. Que montagem (ou ator, autor, diretor) festejado pela crítica você detestou? Les Éphémères. E de que montagem (ator, diretor, autor) demolido por críticos você gostou? Tenho certeza de que muitas. Que virtude mais preza no bom teatro? A capacidade infinita de transformação. E o que mais o incomoda no mau teatro? Arrogância.