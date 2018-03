O homem que amava as revoluções Dois grandes filmes de David Lean estarão hoje na TV paga. No TCM, às 15h45, o cinéfilo poderá assistir a Lawrence da Arábia, épico intimista sobre o lendário T.E. Lawrence, El Aurens, que unificou as tribos árabes num processo que entrou em choque com os interesses do colonialismo inglês no Oriente Médio, no início do século 20. O filme possui cenas grandiosas, inesquecíveis, e a interpretação de Peter O?Toole é antológica. No Telecine Cult, às 15h10, Passagem para a Índia, opus final do grande diretor, retoma o tema das relações entre colonizados e colonizadores. Lean amava as revoluções - os dois filmes mostram -, mas sempre teve consciência de que elas são momentos de exceção, e trágicos, na vida dos homens.