O homem ia à Lua, e ripongos caíam na real

O ano que embalou o sonho também foi o ano que enterrou o sonho. Em 1969, os sinais da ressaca já eram mais evidentes do que a euforia hippie do Paz & Amor. Woodstock virava lenda, mas haveria em dezembro um concerto tão grande quanto Woodstock, e que virou pesadelo: Altamont, no qual mais de 300 mil pessoas na plateia (e os Rolling Stones no palco) presenciaram a gangue dos Hell?s Angels assassinarem uma pessoa. "Aqui é Stefan Ponek, da rádio KSAN, de São Francisco. A turnê dos Stones acabou. Houve quatro partos, quatro mortes e muito tumulto", narrou a rádio. Enquanto o truculento Richard Nixon assumia a presidência dos Estados Unidos, em janeiro, e os Beatles faziam seu último concerto (no teto da Apple), a tétrica gangue de cabeludos liderada por Charles Manson assassinava a bela atriz Sharon Tate (e três amigas) com mais de 100 facadas em Los Angeles. Esfacelava-se a utopia das casas abertas, casamentos abertos, bolsos abertos, filhos descalços chamados Moon ou Flower. Estava na hora de começar a enxergar com clareza de novo, sem as vistas turvadas pelo LSD ou a maconha. E foi o que fez o jornalista Seymour Hersh, que denunciou o massacre de My Lai, no Vietnã, escancarando o horror da intervenção no Vietnã. O futuro batia na porta. A tecnologia desenvolvia-se a bordo da Corrida Espacial. Em 20 de julho, o módulo espacial Eagle descia na superfície da Lua, e o mundo inteiro assistia pela TV a caminhada de Neil Armstrong no solo do satélite. No final do ano, os astronautas desceriam em segurança no mar e seriam ovacionados pelo resto da vida. O segundo homem a pisar na Lua, Buzz Aldrin, cunhou a expressão "Magnífica Desolação" para definir a visão que teve da Lua. Servia também para o teatro humano na Terra. As grandes maiorias davam lugar às grandes minorias em busca de voz. Foi nesse vácuo que se realizou a Stonewall Celebration, primeira marcha pelos direitos dos gays, em Nova York, em 28 de junho daquele ano. Sim, 1969 foi mais do que um ano enlameado.