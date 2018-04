O homem e a natureza em estado de harmonia Manahatta: A Natural History of New York City revela, em imagens e em palavras, no que se transformou uma ilha coberta de árvores, banhada por um grande rio e habitada por um povo gentil e obstinado. A história de uma das regiões mais importante do globo começa quando Henry Hudson, que buscava riquezas, chega a Manhattan em 12 de setembro de 1609. O que ele encontrou foram uma fauna e uma flora riquíssimas. Além das pesquisas de Eric W. Anderson, este livro apresenta iconografia realizada por Markley Boyer com ajuda de computação gráfica - ela exibe os diferentes estágios de uma cidade que, segundo os autores, é exemplo da convivência entre os seres humanos e a vida selvagem.