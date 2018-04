O Guarani mais próximo do original

O Guarani é a mais célebre e, de longe, a mais produzida ópera de Carlos Gomes. Nos últimos cinco anos, de São Paulo a Manaus, passando por Rio, Belo Horizonte, Brasília, os principais teatros líricos do País levaram a seus palcos a obra. E, na última terça-feira, foi a vez do Teatro da Paz, em Belém, que, com uma nova produção da ópera deu início à primeira edição do Festival Internacional de Ópera da Amazônia, evento que substitui o Festival do Teatro da Paz, que desde 2001 vinha sendo realizado pelo governo do Estado em parceria com a produtora paulistana São Paulo Imagem Data - agora, a produção é toda local e as parcerias se voltam para outros lados, como o Teatro Amazonas, em Manaus, que também realiza anualmente seu festival. O Guarani ouvido em Belém é um pouco diferente daquele a que estamos acostumados. A partitura utilizada é a preparada pelo maestro Roberto Duarte que, nos anos 90, sob os auspícios da Funarte, revisou manuscritos e estabeleceu uma nova edição da ópera, mais próxima do original de Carlos Gomes. Entre outras coisas, ele restaura alguns cortes feitos ao longo dos anos na partitura, entre eles um diálogo entre D. Antônio e alguns aventureiros, pouco antes da cena em que o português promove a conversão de Peri ao cristianismo para que possa, assim, casar-se com Ceci. É fundamental que possamos ouvir a O Guarani - que, baseado no romance de José de Alencar, narra a improvável história de amor entre o índio Peri e a jovem portuguesa Cecília nas primeiras décadas da colonização do Brasil - na maneira mais completa possível. Mas a presença de Duarte também como maestro, assinando a direção musical do espetáculo, é importante porque dá à ópera uma interpretação coesa, mostrando como Carlos Gomes foi influenciado pela ópera italiana da segunda metade do século 19 e, ao mesmo tempo, ressaltando toda a sua originalidade, com especial atenção aos contrastes entre momentos extrovertidos (como o balé do terceiro ato) e outros mais reflexivos, como a cena da conversão, em que ele extrai efeito muito bonito e tocante. É preciso, porém, fazer um alerta com relação à atuação da Sinfônica do Teatro da Paz. Desde que foi criada, em 2001, a orquestra vem demonstrando, ano a ano, progressos significativos. Mas, se existe um projeto, como afirmou o secretário de Cultura, de realmente ampliar o número de concertos e óperas realizados ao longo da temporada, é fundamental um investimento maior no grupo - e isso inclui tanto um aumento no número de músicos (hoje são cerca de 50, aos quais se somam instrumentistas extras na época do festival) quanto salários maiores que os R$ 600 atuais. Sem isso, fica difícil voar mais alto. Estrela em Belém, a soprano paraense Adriane Queiroz - radicada na Alemanha, onde caiu nas graças do maestro Daniel Barenboim e faz parte do elenco estável da Ópera Estatal de Berlim - foi o grande destaque da noite de estréia, encabeçando um elenco muito bom, composto, entre outros, pelos baixos José Gallisa e Sávio Sperandio (excelentes como D. Antônio e como o Cacique dos Aimorés) e o barítono Manuel Álvarez, bastante convincente como o mercenário Gonzales. Boa atriz, Adriane tem um belo timbre, volumoso, com facilidade tanto nas notas mais agudas como nas mais graves, o que resulta em uma riqueza de coloridos que se presta bem à personagem: sua Ceci é menos a menina ingênua perdida em meio aos livros e mais a garota sapeca, aberta à descoberta do amor que ela até então conhecia apenas na fantasia, mas que, de uma hora para outra, a acomete de tal forma que a torna capaz de realizar sacrifícios em seu nome. Como Peri, o tenor Richard Bauer teve um desempenho aquém de suas possibilidades: o timbre é bonito, mas ele soa um pouco inexpressivo e original em momentos como o dueto com Ceci, logo no primeiro ato, ou na cena em que abdica de suas crenças para poder se casar com a jovem e salvá-la do sacrifício a que D. Antônio a sujeita ao resolver explodir seu castelo para impedir o avanço dos seus inimigos. O diretor William Pereira assina a concepção cênica do espetáculo, que começa ambientado em um museu, onde crianças visitam uma ala destinada aos personagens da ópera; a noite chega e, com ela, a imaginação que vai dar vida aos personagens - algo como o que acontece no filme Uma Noite no Museu, com Ben Stiller. No contexto do trabalho de Pereira, há aí uma crítica, mesmo que sutil, à museificação, digamos assim, da ópera - o diretor costuma dizer que é importante aproximar a ópera do público, de nossa época, idéia que se reforça aqui no momento em que as cenas idílicas da floresta, projetadas no palco, vão dando lugar a imagens do desmatamento, que serve de símbolo também do fim da cultura indígena. No conjunto, este é um Guarani com bom ritmo, fluente, com bons achados cênicos em momentos difíceis como o da explosão do castelo de D. Antônio. Em tempo: além da obra de Carlos Gomes, o festival apresenta ainda este mês Gianni Schicchi, de Puccini (Mateus Araújo, regente; William Pereira, diretor), e La Cenerentola, de Rossini (Luiz Fernando Malheiro, regente; Caetano Villela, diretor).