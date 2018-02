O grupo dos indiferentes

Data estelar: Mercúrio que retrograda está em conjunção com Júpiter; a Lua se aproxima da fase quarto minguante em Libra. Enquanto isso, aqui na Terra a indiferença dos milhares de humanos provoca um obstáculo terrível ao processo de transformação de nossa civilização. Este grupo é formado em parte por incontáveis pessoas acuadas pelo medo que sentem a respeito do poder que foi posto em movimento, não havendo como criticá-las com severidade, mas a outra parte deste mesmo grupo de indiferentes é formada por pessoas em condições de fazer alguma coisa para mudar o rumo do mundo, mas que se abstêm de levar suas responsabilidades a sério, argumentando que nada do que acontece é problema delas. Ora, o estado do mundo atual não é político, econômico, científico ou religioso, tudo é um problema humano, precisando da comunhão de todas as pessoas para solucioná-lo. ÁRIES 21-3 a 20-4 Proteja-se! Este não seria o momento mais apropriado para você continuar arremetendo contra os desafios e perigos. Agora é um momento em que seria sábio proteger-se, recuando se for necessário. Depois será possível atacar de novo. TOURO 21-4 a 20-5 As pessoas normalmente se envolvem em projetos egoístas, que nem sequer beneficiam a si próprias, porque tumultuam os relacionamentos mais importantes da vida delas. Olhe ao seu redor, valorize os relacionamentos. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Só as almas corajosas sabem dizer a verdade. Só as almas corajosas se preparam para ouvir a verdade. E, no entanto, pareceria mais fácil viver dissimuladamente, mas de fato não é. Dá mais trabalho mentir do que dizer a verdade. CÂNCER 21-6 a 21-7 A manifestação de alegria não precisa de motivos nem justificativas, há de se permitir que ela simplesmente aconteça, sem maiores explicações. Pode ser que a alegria não seja bem recebida, mas nem isso deve obstar sua manifestação. LEÃO 22-7 a 22-8 Quando sua alma supera o cordão de isolamento provocado por todos esses projetos egoístas que parecem normais é, também, quando ela começa a perceber as verdadeiras nuances dos relacionamentos e acontecimentos em que se meteu. VIRGEM 23-8 a 22-9 Evidentemente, ninguém em seu são juízo apreciaria perder. Porém, dado as coisas serem assim, umas vezes se ganha enquanto outras se perde, seria sensato começar a se acostumar com essa condição, por ser parte intrínseca da realidade. LIBRA 23-9 a 22-10 Tomar decisões é algo que pode ser mais fácil, desde que você sempre tenha em mente os propósitos mais elevados e importantes que sua alma deseja conquistar. Tendo em vista esses propósitos, tomar decisões será apenas um detalhe. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Sua mente é crítica o suficiente para perceber detalhes que passam em branco às outras pessoas. Porém, será que sua alma sabe usar a percepção crítica para aprimorar situações ou relacionamentos? Ou será que critica por puro esporte? SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Tudo acontece em dose cavalar e, por alguns instantes, sua alma parece não querer que as coisas sejam assim. É assim que você esquece o tamanho de seus desejos, aqueles mesmos que provocaram o tamanho da intensidade atual. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Argumentar é muito mais fácil do que demonstrar sentimentos. Porém, há momentos, como o atual, em que não seria sábio envolver-se em discussões que serviriam apenas para tirar o foco da verdadeira questão, os sentimentos. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Você não precisa de ajuda, você precisa ajudar. Há tanta gente próxima precisando dessa ajuda! É você a alma escolhida para lhes estender uma mão amiga, de modo que elas se sintam apoiadas e acompanhadas nesta vida complicada. PEIXES 20-2 a 20-3 Honestidade é o que falta nos relacionamentos humanos. Quando discutem, raramente as pessoas o fazem pelos verdadeiros motivos que as incomodam, porque para fazê-lo elas teriam de ser honestas consigo mesmas e com seus acompanhantes.