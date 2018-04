O gênio que nasceu numa cópia de gravura

Biógrafos de Michelângelo contam que, além de alguns desenhos, um dos primeiros trabalhos dele quando começou a ser treinado no ateliê de Domenico Ghirlandaio, em Florença, foi pintar uma cópia da gravura do alemão Martin Schongauer mostrando Santo Antônio atormentado por demônios. Schongauer foi o maior artista alemão antes de Dürer e suas gravuras começaram a circular em Florença na década de 1480. Michelângelo, então um menino entre 12 e 13 anos, teria sido o único artista italiano a copiar aquela composição. A cópia da gravura gótica marcaria o nascimento do maior gênio da arte renascentista. Apesar de alguns historiadores ainda terem dúvidas sobre a autoria do pequeno óleo e têmpera sobre madeira (47 x 35 cm), em maio ele passou a ser identificado como a primeira pintura do autor dos afrescos da Capela Sistina e também a primeira a entrar para uma coleção americana. Adquirido pelo Kimbell Art Museum, de Fort Worth, no Texas, por valor não revelado (mas que segundo algumas pessoas do meio estaria na casa dos US$ 6 milhões), The Torment of Saint Anthony estará em exibição numa das galerias de pintura europeia do Metropolitan Museum, em Nova York, até 7 de setembro e sob um título afirmativo: Michelangelo?s First Painting. Especialistas do Met foram responsáveis pela limpeza e exames técnicos da obra e endossam sua autenticidade como um trabalho saído das mesmas mãos que criaram as esculturas Pietá, da Basílica de São Pedro, no Vaticano, e Davi, da Accademia, em Florença. Discute-se a autoria dessa pintura desde meados do século 19, quando um barão francês a adquiriu em Pisa, na Itália. De lá para cá, ela só pertenceu a coleções privadas. Antes de chegar aos Estados Unidos, foi exibida em público apenas duas vezes, a primeira em 1874, em Paris, celebrada então como uma legítima obra de Michelângelo, e depois em Florença, oito anos atrás, tida como um trabalho sem autor definido, produzido no ateliê de Ghirlandaio. Em 1960, tentou-se vendê-la em leilão na Sotheby?s de Londres como uma pintura de Michelângelo, mas o lote não conseguiu comprador. Em julho do ano passado, apresentado novamente com a vaga autoria "do ateliê de Domenico Ghirlandaio", o quadro foi adquirido em leilão na Sotheby?s londrina pelo marchand Adam Williams, que o vendeu ao museu texano. Dono de uma galeria especializada em pintura de velhos mestres europeus localizada a poucas quadras do Met, Williams pagou por ele 937.250 libras (o equivalente, na época, a US$ 1,848 milhão) e o levou para ser examinado pelos especialistas do museu nova-iorquino. Mesmo assinando embaixo que o quadro é de Michelângelo, o Met não ficou com ele porque, segundo um de seus representantes, "não era a hora certa, havia outras aquisições sendo analisadas". Num acordo com o Kimbell, o Met teve a chance de ser o primeiro a exibir a obra nos Estados Unidos. Pintado sobre uma placa de álamo entre 1487 e 1488, The Torment of Saint Anthony é tido como uma das únicas quatro pinturas de cavalete produzidas por Michelângelo que sobreviveram a cinco séculos de história. As outras são Doni Tondo, que está na Galleria degli Uffizi em Florença (criada por volta de 1503, no período depois da Pietá e antes dos afrescos da Capela Sistina), e as inacabadas Manchester Madonna (cerca de 1497) e The Entombment (1500-1501), que pertencem à National Gallery de Londres. ESCAMAS Segundo escreveu Ascanio Condivi, ex-aluno de Michelângelo e um de seus biógrafos, este lhe contara que, enquanto trabalhava na sua primeira pintura, ia sempre ao mercado de peixes de Florença para aprender a desenhar escamas, um dos detalhes que acrescentou ao copiar os monstros da gravura de Schongauer. O quadro também é citado nas duas biografias de Michelângelo escritas por Giorgio Vasari, em 1550 e 1568, e na elegia que Benedetto Varchi fez no funeral do artista, em 1564. Em Michelangelo?s First Painting, o Met exibe o quadro com duas peças do seu acervo, um retrato de Michelangelo lá pelos seus 75 anos pintado por Daniele da Volterra e um fac-símile da gravura de Schongauer. Na pintura atribuída a Michelângelo, o santo flutua no ar cercado por nove monstros como na gravura, mas a composição é mais compacta e ganhou uma paisagem de fundo. Em textos que relatam as análises e os exames técnicos feitos para identificá-lo como a obra descrita pelos biógrafos de Michelângelo, os especialistas do Metropolitan observam que um dos indícios particulares sobre a autoria do quadro são técnicas de raspagem, incisão e relevo que eram típicas dele, sobretudo no contorno de figuras. Essas mesmas técnicas serviram de evidência para a autenticação das duas pinturas que pertencem à National Gallery. A autoria do quadro ainda deve render muitas discussões. Mas Keith Christiansen, curador de pintura europeia do Met e organizador da exposição, não se preocupa com as opiniões contrárias. Para ele, as evidências que comprovariam ser este The Torment of Saint Anthony o mesmo que foi descrito por Vasari são "excepcionalmente fortes" e, com o que se sabe sobre o quadrinho, quem tem de provar que ele não é de Michelângelo é quem diz que ele não é.