O futuro é agora DATA ESTELAR Sol e Plutão em quadratura; Lua será Vazia das 9h10 às 18h09, horário de Brasília. Enquanto isso, aqui na Terra, nossa humanidade encontra em seu caminho os pensamentos que foram lançados ao futuro, inadvertidamente, como é o costume, dado que todos pensamos que pensar seja um exercício inofensivo e individual. A Vida vai atrás dos pensamentos e como ela não se importa com o tempo, ainda que passem centenas de anos, nossa humanidade sempre encontra o que ela mesma semeia. Os horrores e absurdos paranoicos e brutais se entremeiam com a glória e elevação aqui na Terra, pois é assim que nossa humanidade pensa. De vez em quando nascem e se desenvolvem indivíduos capazes de realizar o que, no geral, ousa-se apenas pensar, tanto no sentido da glória quanto da brutalidade. O futuro do somatório de pensamentos humanos é agora. Áries >>21-03 a 20-04 Uma força renovada circula pela sua alma, o que é muito bom, mas que ao mesmo tempo atrai todo tipo de emoção negativa da parte das pessoas que esperavam que você não se recuperasse tão rapidamente dos tombos sofridos. Touro >>21-04 a 20-05 O problema de não se enfrentar os problemas no exato momento em que surgem é o de que, assim, criam raízes na alma e, com o tempo, acabam distorcendo a mente. Melhor dar conta de obstáculos e problemas o mais rapidamente possível. Gêmeos >>21-05 a 20-06 A excitação que sua alma experimenta é absolutamente compatível com a sensação de que se aproxima algo muito importante. Porém, a mesma excitação encontra muita dificuldade de ser bem acolhida pelas pessoas que estão à sua volta. Câncer >>21-06 a 21-07 Tudo parece contrariar sua vontade e objetivo principal. Porém, é justamente por causa deste panorama que sua alma reforça a teimosia e vê nas contrariedades o sinal de que anda pelo caminho certo. Assim são as coisas! Leão>> 22-07 a 22-08 Tudo que tem acontecido nos últimos meses conduziu sua alma a reavaliar uma grande parte dos conceitos que usou para julgar a vida e as pessoas. Melhor assim, porque conceitos que não são questionados acabam virando preconceitos. Virgem >>23-08 a 22-09 Diminuir o valor das pessoas que se tornaram problemas em sua vida não vai ajudar muito. Em primeiro lugar, pelo mero fato delas criarem problemas que perturbam você, isso significa que você deve valorizar o poder delas. Libra >>23-09 a 22-10 Agora você vai conseguir reconhecer muito bem as pessoas com que anda, pois haverá condições para elas expressarem o que normalmente ficaria oculto por trás de formalidades e etiquetas. É auspicioso conhecer bem as pessoas. Escorpião >>23-10 a 21-11 Ninguém aprecia dificuldades, mão seria tolice deixar de perceber que é por causa delas que a humanidade evolui. Se cada pessoa tivesse desistido de seus sonhos ao enfrentar as dificuldades, nada demais teria nunca acontecido. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Muitas de suas mais fortes e melhores vontades precisarão ser sacrificadas, mas apenas temporariamente. Contudo, apesar de ser este apenas um momento, sua alma tende a enxergá-lo como definitivo e perpétuo. Porém, vai passar. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Os tumultos são positivos, porque vão desarrumar o que precisa ser colocado em dia, num caminho diferente daquele em que as coisas e pessoas tinham se acomodado. Sair desse estado de conforto é o melhor que pode acontecer. Aquário >>21-01 a 19-02 Do jeito que anda o mundo, as pessoas só vão apresentar problemas, porque com o medo que sentem dificilmente enxergariam outra coisa. No entanto, as soluções acenam por trás do que aparentemente seriam problemas. Peixes >>20-02 a 20-03 Sinta e respire a maior medida de segurança que circula agora, mas cuide para não dormir em cima de louros que sequer foram conquistados devidamente ainda. Há muito trabalho pela frente, encare-o com boa disposição e ânimo.