O futuro é agora Data estelar: Mercúrio em sextil com Saturno e trígono com Urano; a Lua ainda Cheia transita por Gêmeos e Câncer. Enquanto isso, aqui na Terra, desafortunadamente ainda é pouco o que se faz para estabelecer uma ponte entre as necessidades que o futuro impõe à nossa humanidade e as presentes formas de educação. Nossos sistemas educacionais atuais fracassaram no sentido de equipar a humanidade para uma vida bem-sucedida e cooperativa, promoveram a competição e o egoísmo materialista como medidas de sucesso, mas é por isso que as coisas estão como estão e também por isso é que a política caiu em descrédito, porque ninguém chega lá pelos ideais que persegue, mas pelo dinheiro que pretende amealhar. Uma educação integral e realista é urgente, não podemos desperdiçar mais uma geração no materialismo ilusório. O futuro não está longe, é agora. ÁRIES 21-3 a 20-4 A honestidade será sempre sua melhor arma e, também, aquela que provocará maiores tumultos. É que as pessoas nunca saberão lidar bem com a honestidade, em geral se sentirão agredidas por esse tipo de atitude. No entanto, a melhor opção é a honestidade. TOURO 21-4 a 20-5 O desafio é abandonar a postura de controlar tudo. Este é o momento em que se torna necessário permitir uma enorme dose de descontrole nos assuntos e relacionamentos mais importantes. Depois do caos virá a ordem. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Você nunca poderá usar o argumento de que suas atitudes foram obrigadas pelas circunstâncias. Você é humano e, por isso, tudo é decidido, tudo é mastigado no âmbito da sagrada liberdade. Entendeu? Nada é obrigado, tudo é decidido. CÂNCER 21-6 a 21-7 Nunca evite dizer aquilo que sente que deve ser dito. Ainda que as palavras soem estranhas e inadequadas, será melhor assumir uma postura bizarra do que abster-se de melhorar a situação através de atitudes nada convencionais. LEÃO 22-7 a 22-8 Palavras belas e gestos doces são sedutores, mas acontece que certas pessoas usam a sedução escancaradamente e com segundas intenções. Por isso, cuide para não se encantar exageradamente, mantenha a cabeça no lugar. VIRGEM 23-8 a 22-9 Enfrentar as adversidades e problemas com boa vontade é a solução em si mesma. Eventualmente, alguns problemas podem não se solucionar apenas com boa vontade, mas será um começo eficiente, a forma mais sábia de lidar com a situação toda. LIBRA 23-9 a 22-10 As pessoas riem das falhas alheias como se elas estivessem livres de cometê-las. Da próxima vez que alguém zombar de suas falhas, passe por cima disso com leveza e graça, que é como uma aberração dessas deve ser tratada. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Agora é propício retroceder para recu-perar força e fôlego. Por isso, não se importe se o recuo parecer fraqueza aos olhos de outrem, deixe que as pessoas pensem o que elas bem entenderem e, enquanto isso, recupere a sua força. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Seja eficiente no manuseio e na manifestação de sentimentos, evite deixar pontas soltas, porque isso confunde as pessoas e, com um clima de desorientação, isso acaba provocando desgaste e problemas que poderiam ser evitados. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 A raiva é eternamente autoritária, julga e condena sumariamente, sem direito à defesa ou quaisquer reclamações. Quando a alma sente raiva, ela a acha justa. Porém, quando a alma é vítima da raiva alheia, esta parece injusta. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Quando as certezas se tornam dogmáticas, as atitudes se tornam arrogantes também. É sempre bom e sábio ouvir com atenção as palavras que sua própria boca diz. Isso evita exageros e arrogâncias que deporiam contra seus propósitos. PEIXES 20-2 a 20-3 Movimente-se pela vida afora com flexibilidade, abertura e sensibilidade. Flexibilidade para se adaptar ao ritmo louco dos acontecimentos, abertura para aceitá-los e sensibilidade para que tudo seja vivo e não mera representação.