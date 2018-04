O futuro à espera de Campos

A bela e delirante idéia que Wagner acalentou para romper com o diletantismo que reinava nas óperas das cortes e nos teatros provinciais na segunda metade do século 19 foi construir um teatro especialmente para a montagem de suas óperas, juntar os melhores cantores e instrumentistas, realizar execuções de qualidade com entrada gratuita - e, depois da última representação, destruir o teatro. Não chegou a tanto, mas Bayreuth permanece, desde 1876, o símbolo máximo do conceito de festival: uma ocasião única, que proporciona momentos musicais inesquecíveis, em locais de natureza luxuriante, a poucos escolhidos. A noção de utopia realizada permeia centenas de festivais de música europeus, a começar com o de Salzburgo, o mais célebre deles. Este ''''sonho'''' é bem empacotado e vendido pela indústria do turismo cultural. Nos festivais extra-europeus, procura-se juntar o delírio wagneriano com a proposta pedagógica. Esta é a fonte do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão, que encerrou sua 38ª edição. Ele foi transplantado para cá pelo maestro Eleazar de Carvalho, que formou com Leonard Bernstein a dupla de assistentes de Serge Koussevitzky em Tanglewood nos anos 40 (o festival de lá completa 67 anos). Koussevitzky criou uma temporada de concertos de verão com uma academia musical para jovens músicos poderem estudar com as primeiras estantes da Sinfônica de Boston no verão. Parafraseando Martin Luther King, o maestro Roberto Minczuk, diretor artístico do Festival de Campos, diz: ''''Eu tenho um sonho: já resgatamos a vocação original do festival, mas quero multiplicar as bolsas de estudos no exterior que concedemos aos estudantes. Hoje elas são apenas três, mas deveriam ser 30 ou mais.'''' A intensificação das master classes, a convivência dos quase 200 bolsistas com músicos de sólida carreira internacional e até o fato de que as três semanas de aulas e ensaios concentrados equivalem a um semestre de estudo regular - tudo isso não elimina a pergunta que não quer calar: se o festival tem um caráter-chave na formação e garimpo de jovens talentos musicais, por que não perenizá-lo? As instalações são hoje de boa qualidade, podem ser sede de uma escola permanente, com períodos concentrados de estudos. Afinal, esta infra precisa deixar de ser um elefante branco durante 11 dos 12 meses do ano. Acima de tudo, às vésperas de completar 40 anos em 2009, o festival precisa entrar no século 21. Algumas das sugestões não implicam mais dinheiro. Apenas inteligência e vontade. Além do CD anual da Orquestra Acadêmica - vitória importante, que ocorre pelo quarto ano -, há a proposta de um tema geral que dá identidade ao evento, afastando a idéia de um amontoado de concertos sem relação entre si. Os fabulosos recursos da internet parecem não existir para o festival. Não há gravações em áudio dos concertos disponíveis para audição dos interessados, como faz, por exemplo, o Festival de Lugano, na Suíça, comandado pela pianista Martha Argerich (os concertos de cinco anos de festival podem ser ouvidos em seu site; você não pode baixá-los, mas dá para curtir o festival inteiro. Experimente: http://www.rtsi.ch/trasm/argerich/welcome.cfm). No nosso caso, muitas gravações existem, bastaria colocá-las no site. Outra idéia factível é gravar em vídeo e disponibilizar no site as master classes do festival. As de Cristina Ortiz e de dame Kiri Te Kanawa, para ficar somente nas deste ano, foram imperdíveis - mas ficarão apenas na memória de um punhado de privilegiados. E as gravações da TV Cultura de concertos memoráveis dos últimos 35 anos? E as partituras e gravações de obras contemporâneas brasileiras encomendadas pelo festival? Internet neles. CARNAVAL DAS ELITES Stanley Waterman, da Universidade de Haifa, em Israel, chama com certa razão os festivais de música de ''''carnaval das elites''''. Por aqui a própria vida musical parece um carnaval elitista. Recentemente, a chamada inclusão social pela música começa a ocupar espaço, mas sem cuidar muito da qualidade. Basta olhar para nossos hermanos da América Latina para encontrar saídas que combinem alcance social e qualidade artística. O maestro José Antonio Abreu, criador, há 30 anos, do Sistema (Fundação do Estado para o Sistema de Orquestra Juvenil e Infantil da Venezuela), afirma, no DVD Tocar y Luchar, sobre a história do movimento: ''''A arte foi inicialmente uma questão de minorias para minorias; depois de minorias para maiorias; e nós estamos iniciando uma nova era, em que a arte é uma iniciativa da maioria para maiorias.'''' Se fosse só retórica como ''''nunca antes neste país'''', soaria como populismo vulgar. Mas Abreu fez uma revolução - a revolução pela música. O exemplo do Sistema venezuelano, que nada tem a ver com Hugo Chávez, rompe este histórico carnaval das elites. Desde os 2 anos as crianças convivem com um instrumento musical. Além das aulas, têm o suporte social a fim de que ela tenha condições de tocar em uma das 145 orquestras sinfônicas infantis e outras 120 juvenis, além das 30 profissionais, atuantes nos 90 centros do ''''Sistema'''' espalhados pelo país - 400 mil crianças já passaram pelo ''''Sistema''''. Elas estudam seis horas por dia, seis dias por semana. A meta para 2010 é atingir 1 milhão de crianças e adolescentes. Dois entre muitos resultados: Edicson Ruiz, 17 anos, tornou-se há pouco o mais jovem contrabaixista a ingressar na Filarmônica de Berlim; e Gustavo Dudamel, 25 anos. Em 2004 ele venceu o Concurso Gustav Mahler para jovens regentes da Sinfônica de Bamberg, na Alemanha - hoje grava para a Deutsche Grammophon e acaba de ser nomeado diretor artístico da Filarmônica de Los Angeles. Isso em um país de 22 milhões de habitantes, com um orçamento anual em torno dos R$ 50 milhões - bem parecido, por exemplo, com o da Osesp. Embora não divulgue seus números, o Festival de Inverno consome pouco menos do que 10% disso. O maestro John Neschling gosta de afirmar que ''''a Osesp é, de fato, o Ministério da Cultura brasileiro''''. E Minczuk repete sempre que seu guru, o maestro Kurt Masur, respondeu assim a uma pergunta de um jornalista europeu sobre o que achava do Sistema: ''''E você, conhece o Festival de Inverno de Campos do Jordão?'''' Não é preciso escolher entre instituições como a Osesp, o Festival de Inverno e Sistema venezuelano. Sobretudo num país de 200 milhões de habitantes é preciso ter só vergonha na cara e transplantar já o Sistema. Pois só a criação de orquestras infanto-juvenis por todo o País modificará a sério a vida musical brasileira. O resto é retórica populista engana-trouxa.