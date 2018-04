O foco é moda

O Grupo Turner e a Fundação Roberto Marinho renovam sua parceria com um pronunciamento amanhã, na feira da Associação Brasileira de TVs por Assinatura. Ambos os grupos estão em busca de uma série de moda para ser exibida no Canal Futura - da Fundação Roberto Marinho - e também no mais recente canal da Turner, o Fashion TV. Para escolher o programa que mais se encaixa no perfil dos dois canais, a parceria prevê um pitching (seleção de projetos) para novembro com produtoras independentes do País. A vencedora receberá R$ 1 milhão para a realização da atração, que deverá ter 50 episódios de 26 minutos cada um. A nova atração tem estréia prevista para 2008. Um dos pré-requisitos para o pitching é que a série aborde a moda como um fenômeno sociocultural e terá de mostrar costumes, estilos e mercado de trabalho, entre outros temas. O pitching vai de 15 de agosto a 10 de outubro. O resutado será anunciado em 30 de novembro. Esse é o terceiro pitching do Futura. Já a Fashion TV, que entrou no ar na semana passada, já comporta três produções nacionais.