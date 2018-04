O fino traço do capitão Bernasconi

Filho de piloto, o argentino Pablo Bernasconi passou a infância "cercado de aviões velhos e aeroportos". Experiência que recriou em O Diário do Capitão Arsênio, que lhe valeu o prêmio Sutherland de Literatura Infantil nas categorias texto e livro do ano, em 2006. O tema volta em Telônio, o Ambulante do Espaço, que acaba de ser lançado no Brasil pela Girafinha. No primeiro, o corajoso capitão do título, muito antes de o avião ser inventado, cria máquinas voadoras mirabolantes, como o ?sacarrolhóptero? ou o ?queimador de ilusões?, cada uma delas com projeto detalhado e diário de voo. Já Telônio é um viajante do espaço, que tenta convencer seres de diferentes planetas a romper círculos viciosos de pensamento. Bernasconi formou-se em desenho na Universidade de Buenos Aires, começou como desenhista no jornal El Clarín, onde se destacou pela originalidade de seus retratos, passou a ilustrar livros infantis e, mais tarde, a escrever as próprias histórias. Considerado um dos 200 melhores ilustradores do mundo pelo Luzer?s Archive da Alemanha, tem livros como O Mago, o Horrível e o Livro de Feitiçaria e Excessos e Exageros, editados pela Girafinha. Veio ao Brasil em visita relâmpago para participar da 26ª Feira do Livro do Colégio Miguel de Cervantes, em São Paulo, e conversou com estudantes na Casa de Livros, livraria especializada em literatura infanto-juvenil. Na bagagem, trouxe seu livro Retratos, só editado em espanhol, que reúne suas imagens prediletas, como a de Arnold Schwarzenegger e Pavarotti. A galeria completa, dezenas de imagens muito expressivas, pode ser conferida no seu blog: pablobernasconi.blogspot. Em entrevista exclusiva ao Estado, falou sobre a crise da imprensa. Na sua opinião, os jornais deveriam diferenciar-se das outras mídias pela abordagem extensa e aprofundada dos temas cotidianos. "Passar meia hora lendo um único e bom texto é mais importante do que bater os olhos num monte de notas." Tempo para tal leitura? Bem, ele foi buscar ao optar por morar em Bariloche. Você começou sua carreira como ilustrador na imprensa? Fiz diagramação, ilustrações, desenho editorial, fotografia, passei quatro anos trabalhando na redação do Clarín. Você sabe, jornal diário é um inferno, mas propicia forte treinamento mental, porque é preciso num tempo muito curto criar, apresentar e publicar uma ideia. Felizmente, hoje vivo em Bariloche e estou contratado pelo Clarín para ilustrar a distância. Sigo trabalhando para diários, mas agora posso ter um pouco mais de tempo entre conceber uma ideia, colocá-la no papel e publicá-la. Fez esses retratos para jornal? Alguns sim, outros não. Escolhi os que mais gosto para esse livro, não editado no Brasil. A caricatura se apoia na ampliação de alguns traços, redução de outros, é uma técnica admirável, mas tem suas limitações. Do jeito que faço, posso ser muito maldoso com o retrato de um general, lírico com as avós da Praça de Maio, bem-humorado com o Pavarotti. Mas não faço só retratos. Ilustro desde um suplemento sobre tecnologia ou informática até reportagens do dia. Utilizo muito a colagem porque permite soluções rápidas, mas não estou casado com uma técnica, uso várias, depende do que quero dizer. Essa deveria ser sempre a ordem: primeiro a ideia, depois a técnica. Não me sinto um artista, meu interesse é a comunicação gráfica eficaz, foi o que aprendi na faculdade de desenho. Não me expresso livremente no jornalismo; a mim interessa que entendam exatamente o que quero dizer, é importante que não haja ruídos. Do jornalismo começou a ilustrar livros infantis e daí a criá-los? Sim, foram mais de 15 livros de outros autores. Então comecei a achar que tinha coisas para contar e só eu podia fazê-lo, não outra pessoa. O livro O Diário do Capitão Arsênio é um bom exemplo. Eu sou piloto, meu pai me ensinou a voar, sempre estive rodeado de pilotos, acidentes, aviões velhos, aeroportos, e teria coisa para contar, é muito rico o tema da aviação. Daí aproveitei esse conhecimento e me pus a escrever. E a infografia e o diário de voo ajudam a comunicar melhor a ideia, coisa de jornalista. Capitão Arsênio me parece mais sofisticado do que Hipo Pode Nadar no sentido de trazer menos explícita a mensagem de valores positivos. Vê isso como uma evolução? Sim, concordo e não é casual,mas um aprendizado. O último que escrevi, Excessos e Exageros, é ainda mais ácido, há um crescente de complexidade. Não gosto de livros pedagógicos. Não quero ensinar nada às crianças, não posso. Quero diverti-las, interessá-las, fazer-lhes ver que a leitura é boa, a imaginação é boa. Se consigo isso, estou contente. As histórias nesse livro trabalham para isso, mas ninguém publicaria se fosse meu primeiro livro. Por quê? Porque é ácido. A edição original é dedicada aos argentinos, porque revela traços de nossa personalidade. Dizem que há um monstro no lago de Bariloche. Mas incrivelmente essa lenda só vem à tona na alta temporada. Exacerbo isso na história e na ilustração, na qual os movimentos do monstro são manipulados por um homem, como numa máquina. Mas isso não está nas palavras, só na imagem. Gosto dessa dialética, da imagem que não redunda. Millôr Fernandes, artista brasileiro, rebateu a máxima "uma imagem vale mais do que mil palavras" com um desafio: diga isso com uma imagem. Impossível. A verdade é que há coisas que só podem ser expressas com palavras, outras só com imagens. Importante é saber elegê-las. Juntas, sem redundância, multiplicam os sentidos. Esse texto (do livro ?Excessos?) é como uma lista de supermercado, mais nada, não havia história para contar. Mas é escrita de forma a estimular a imaginação da criança, que faz sua lista após ler. O que não pode de jeito algum estar num livro para crianças? Na minha infância havia muitos livros notoriamente pedagógicos, com moralidades ao fim. Eu me dava conta e me perguntava: por que querem me ensinar algo? Finalmente, cresci lendo Mafalda, do Quino, que eu adorava porque não queria me ensinar nada. Nas escolas gostam muito de livros que ensinam de forma muito explícita, mas eu não gosto. O que não pode faltar? Que o livro dê à criança fome de ter outro livro. Que a leve a eleger um livro predileto antes de um play station. Não se pode perder essa oportunidade. Brinquedos são valiosos, porque são mundos que se armam ao brincar. Os livros têm de ser parceiros na construção de mundos. O livro tem de ser como um brinquedo que estimula a imaginação. Que se possa desfrutar dele, ler muitas vezes. Há uma crise mundial da imprensa escrita. Você avalia que a crise dos jornais é só uma questão de suporte, ou seja, pode haver uma transferência pura e simples para a internet? Ou é mesmo uma crise de conteúdo, de credibilidade? Eu acho que uma mudança de conteúdo é inevitável. Creio que a crise do jornal está ligada sim à internet, mas se agrava porque os jornais estão deixando de lado a reflexão. Como diário informativo, não há solução. Para que eu sente e gaste o meu tempo para ler um jornal ele tem de trazer algo mais que a informação. Eu acompanho um jornalista porque o que ele escreve de alguma maneira me estimula, interessa. Não vou acompanhar um jornal pela notícia, isso eu tenho na TV, na internet, no rádio. Mas a credibilidade de um grande jornal não pode ser transferida para a internet numa versão mais rápida? Os meios são mais complexos. Um jornal hoje pode ter o seu portal, TV e até rádio. O jornal impresso tem o seu lugar, mas está perdendo a batalha para os outros meios porque não está apostando na reflexão, o que de melhor tem a oferecer. O que vemos? Em lugar de estender as notícias, as encurtam. Colocam tudo em pequenos textos, notas, pecinhas, gráficos. O que está fazendo? Imitando a internet, é ridículo. O argumento é o de que não há mais tempo para ler longos artigos. Para mim, passar meia hora lendo um único e bom texto é mais importante do que bater os olhos num monte de notas. O pastiche já está por todos os lugares, na TV, no celular, no computador. Quem escreve num grande jornal tem personalidade, razão para estar naquele e não em outro lugar. Mas é preciso que possa estender-se. Mesmo o jornalista que acompanho não me interessa se lhe dão um texto mínimo. Você cresceu, estudou e sempre trabalhou em Buenos Aires. Como consegue viver na pequena Bariloche? Embora tenha vivido numa delas, as cidades grandes me tiram do foco. Perco o rumo. Prefiro ver as coisas de longe, em perspectiva. Hoje vou muito a Buenos Aires para ver peças e exposições que me interessam, mas quando vivia lá não tinha tempo. A oferta desmesurada acaba dificultando a eleição, que de longe faço melhor.