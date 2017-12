O fim da era do medo

Data estelar: Marte recebe a quadratura de Vênus e o trígono de Mercúrio; a Lua cresce no signo de Peixes. Enquanto isso, aqui na nave Terra no futuro a nossa época será chamada de ''''Fim da Era do Medo''''. Tudo se baseia no medo: a política, a educação, os afetos e a religião. O medo permeia todos os pensamentos e sentimentos, assim como também norteia os passos de toda nossa humanidade. Contudo, e ainda que esteja bem arraigado em nossas almas, o medo não se pode arrogar o direito de ser eterno, comprovando-se que seu prazo de validade vence exatamente agora, enquanto você lê estas palavras. Parece incrível que o medo venha a deixar de existir, mas guarde esta idéia consigo e note o seguinte: uma vez que a percepção humana avance dentro do que até hoje foi considerado o mundo invisível do espírito, fantasmas e monstros perderão seu encanto, e todo o sistema será derrubado. ÁRIES 21-3 a 20-4 Os relacionamentos atuais são arriscados, porém necessários. Você terá de luzir seu espírito de aventura perante este panorama, já que não haveria forma de garantir sucesso nem tampouco decepção. Tudo é arriscado mesmo! TOURO 21-4 a 20-5 Prestar serviço a alguém, ser útil aos planos alheios é algo que nunca deveria brindar com a sensação de ter perdido independência ou, pior, de a vida ter ficado submetida ao comando de outrem. Ser útil é uma condição sagrada. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Você será mais você, você será mais brilhante e causará mais impacto e boa impressão na mesma medida em que se dedicar a fazer menos propaganda de si e, pelo contrário, arregaçar as mangas e fizer tudo sem grande alarde. CÂNCER 21-6 a 21-7 A vontade de superar as contrariedades se iguala à de embarcar em aventuras, porém, de fato são duas coisas absolutamente diferentes entre si. De um lado há as adversidades que limitam, e do outro há o espírito de aventura, que entusiasma. LEÃO 22-7 a 22-8 Ainda que o espírito de aventura fique aventando conselhos em seus ouvidos, você reconhece serem poucas as chances de ocorrer algo diferente da rotina. Por isso, e por enquanto, a aventura ficará mesmo por conta da imaginação. VIRGEM 23-8 a 22-9 Por trás das dificuldades acenam as oportunidades: você já deve ter ouvido falar essa frase, e também, com certeza, não gostou muito do seu sentido, já que o estresse das dificuldades encobre a visão das oportunidades. LIBRA 23-9 a 22-10 A hora de renovar-se é agora mesmo, pelo que sua alma nem deveria tratar o tempo como um dilema, pois é propício iniciar tudo já. O que ainda, talvez, alimente o dilema, é que certos desejos terão de sacrificar-se em nome de outros. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 As suas boas intenções não coadunam com as atitudes tomadas concretamente. Pense um pouco: as pessoas não têm como adivinhar suas subjetivas intenções, elas só tem os sinais externos para julgar você. Entendeu? SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Evidentemente, não há como dar certo a perspectiva de fazer algo diferente do combinado. Por isso, se você aceita formalmente fazer as coisas de determinado jeito, melhor será cumprir o combinado, ainda que o processo seja difícil. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Os resultados práticos estão a caminho, pelo que você não devia gastar mais energia em preocupações a esse respeito. Ocupe sua mente em novas perspectivas, permitindo, assim, que a divina providência tome conta de tudo. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Idéias de outrora que se transformam em realizações atuais, eis o espírito da felicidade, o qual não poderia depender de circunstâncias para acontecer, mas de sua força de vontade, pois de outra forma não seria felicidade, mas sorte. PEIXES 20-2 a 20-3 No meio dos tumultos e das perturbações, sua alma começa a vislumbrar que terá valido a pena a passagem pelo vale sombrio do desânimo e da incerteza, que já se estende há muito tempo, tempo demais até. O horizonte começa a clarear.