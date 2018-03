O fim da dedada num boteco do Leblon

- Você já tomou a dedada este ano? - Dedada, que dedada? - A dedada, cara! Todo mundo aqui sabe o que é a dedada, todo mundo aqui toma a dedada, com exceção do Menezes, que diz que nunca tomou. - Ah, claro, a dedada, essa dedada, claro. Que foi que houve, o Menezes resolveu levar a dedada também? Ainda bem que ele parou com essa maluquice, vou dar os parabéns a ele. - Não, não é nada disso. Por sinal, eu não quero nem ver a cara dele, ele vai fazer uma festa. - Peraí, tu já chegou de porre hoje? Chega aqui perguntando se eu já tomei a dedada, depois diz que o Menezes vai dar festa, depois diz que não quer ver a cara dele, não tou sacando nada. Que é que houve contigo, pegou overdose de TV Senado? Eu já te falei, tu não assiste àquela desgraça o tempo todo, que tu acaba ficando de miolo mole. Isso deve ser efeito de tanta TV Senado que tu assiste, misturado com novela, só pode dar nisso. Não entendi nada do que tu falou, mas nada mesmo. Tu chegou perguntando se eu já tinha tomado a dedada este ano. Já, já tomei a dedada. É todo ano em julho, eu não falho, já virou rotina. - Pronto, agora mesmo é que o Menezes vai deitar e rolar, te prepara aí. É impressionante, esses médicos toda hora vêm com uma diferente. - Não, agora tu vai sentar aí direitinho, o Lourinho já está trazendo o teu chope, tu vai se acalmar. Que foi que houve, a Cotinha te botou pra fora de casa outra vez? Que é que tu andou aprontando? Pronto, o Lourinho é um verdadeiro Rolex, olhaí o chope. Isso, toma um golinho, te acalma... - Eu não estou nervoso. - Não, quem está sou eu. Tudo bem, toma um golinho do chope aí, vai. Iiiisso, muito bem. Desce bem, não desce? Pronto, agora respira e me conta. Eu já tomei a dedada, tu também outro dia me disse que tomou, todo mundo aqui já deve ter tomado, todo mundo tá careca de saber que o Menezes é o único que não toma. - Eu tou calmo, pode crer. Aliás, eu não estava propriamente nervoso, foi um troço que eu li e meu filho conferiu na internet, é tudo verdade. - Cara, tu me conhece desde antes desse boteco aqui, nós jogamos bola nessa rua mesmo daqui, quando aqui não tinha nada, mas juro a você que tu nunca falou atrapalhado assim pra mim, continuo sem entender nada. - Já vi que tu não tá sabendo de nada. Te digo em pouca palavras. Deu no jornal, acho que deu na televisão, tá na internet toda. Te segura aí, que essa é pra derrubar: os homens do Instituto Nacional do Câncer e o pessoal da Organização Mundial de Saúde disseram que esse negócio de tomar dedada todo ano não tá com nada, que não adianta nada, nem isso, nem PSA, nem nada. - Como é que é? - É isso mesmo que tu tá ouvindo. Agora toma um gole você, agora quem ficou transtornado foi você. - Eu entendi você dizer que a Medicina está dizendo que não é preciso fazer o exame da dedada. - Nem de dedada, nem de PSA. - Ah, o PSA tudo bem, mosquito de dengue chupa mais sangue. Mas a dedada... Tu não tá enganado, não? Isso não é armação do Menezes, não? - Não estou enganado nada, é a pura verdade, puríssima. Eu li no jornal, até recortei, mas não sei onde botei o recorte. E não precisa, já falei pra você que meu filho procurou na internet, é o que mais tem lá. Exame da dedada não está com nada, PSA não está com nada, não tem nada disso. E não é o Inca só quem diz, não, a Organização Mundial de Saúde também. E tem mais, encoste na cadeira aí, tem mais: eles desaconselham! É isso que você está ouvindo eu dizer: de-sa-con-se-lham! - Não é possível, tem alguma coisa errada aí. Ninguém corrigiu nada, não foi erro da imprensa, não, ninguém saiu pra desmentir? - Ninguém saiu, somente os urologistas. Os urologistas defendem o exame. Mas aí já vem o pensamento, Deus me perdoe, mas a gente não segura o pensamento. A quatrocentos miréu a dedada, eu também ficava a favor, é humano. Agora, se eles sabem mais do que o Instituto e a Organização é que eu não sei dizer. - Cara, eu tou aqui de queixo caído. - Eu tou com tudo caído. O que eu sofri com essa dedada... Meu pai nunca tomou a dedada e morreu de um AVC, nada a ver. E ainda me lembro da cara dele, daqueles mineiros que você nunca sabe se estão curtindo com a tua cara, dizendo pra mim, quando soube que eu ia tomar a dedada. "Meu filho, você vai ser o primeiro Souza que desatarraxou a tarraqueta." - É, eu sei como é, eu também peguei meu avô velho dizendo que, na família dele, aquilo nunca foi entrada, só saída, e não ia ser ele quem ia fazer a inauguração. - É verdade, a gente bem que podia morrer sem essa. Tu tem razão, o Menezes vai deitar e rolar. - Pra mim, o jeito é fechar com os urologistas, dizer que eles têm razão e continuar a fazer o exame. Aliás, passado o primeiro trauma, nem incomoda tanto assim, eu mesmo já me acostumei. - Ah, eu não. Eu fecho com o Menezes, pra mim nunca mais. 