O filme cult de ''mulheres'' de Jon Avnet No começo de sua carreira, Jon Avnet parecia destinado a tornar-se um diretor de ?women?s pictures? (filmes de mulheres). Entre Duas Mulheres, que ele fez para TV, em 1985, chegou a ser comparado a um filme de Ingmar Bergman e a investigação sobre o universo feminino prosseguiu com Tomates Verdes Fritos, em 1991. O filme passa às 23h40 no Telecine Cult. Velhinha conta num hospital sua vida para dona de casa desencantada. Desenvolvem-se duas histórias de amizade, uma no passado e outra no presente, envolvendo quatro mulheres - Jessica Tandy e Kathy Bates, Mary-Louise Parker e Mary Stuart Masterson. Avnet fez depois filmes de vários gêneros, incluindo filmes de ?homens? como As Duas Faces da Lei, com De Niro e Al Pacino, em cartaz nos cinemas.