O fator misterioso Data estelar: Júpiter recebe o trígono de Marte e a oposição do Sol; a Lua se aproxima da fase quarto minguante em Touro. Enquanto isso, aqui na Terra ao longo das últimas décadas o sistema que entorpece o povo aperfeiçoou-se esplendidamente. Hoje em dia, todas as pessoas correm atrás de suas preocupações individuais para não apenas levar às suas casas o pão de cada dia, como também se atualizarem comprando os objetos que supostamente lhes facilitariam a existência. Enquanto isso, a república das leis, cujo destino seria cuidar para que houvesse bem-estar e felicidade geral para os cidadãos, lubrifica o intrincado sistema que privilegia o interesse dos poucos que vendem alegremente a alma para que o entorpecimento continue em marcha. Contudo, há um fator misterioso que não pode ser controlado e que derruba este sofisticado sistema de dominação. ÁRIES 21-3 a 20-4 Todo entusiasmo deve ser bem-vindo, mas quanto maior for este, maior também terá de ser o cuidado para que a alegria não se transforme no colapso de toda a fundamental organização que legitima a celebração. TOURO 21-4 a 20-5 Poderão dizer tudo sobre você, mas nunca conseguirão criticar-lhe a falta de persistência. Essa virtude é a mais apropriada para a colheita de frutos. Nem todos serão deliciosos, mas sempre haverá certeza de realização. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Faça mais do que seria necessário ou adequado fazer. Exija muito de si, arranque do fundo da alma aquelas virtudes que esperam por momentos específicos para revelar-se, como se fossem virgens à espera do príncipe encantado. CÂNCER 21-6 a 21-7 O mais difícil é ter de negociar situações e relacionamentos de acordo com argumentações lógicas enquanto, na intimidade, os sentimentos apontam para outro lado. Essa contradição gera tensão, mas também criatividade. LEÃO 22-7 a 22-8 O estabelecimento de verdadeiros laços de cooperação vai além de satisfazer seus desejos em particular, ou de levar vantagens num negócio ou relacionamento. Esse algo a mais é o que sua alma precisa explorar na atualidade. VIRGEM 23-8 a 22-9 A vontade de melhorar a situação não é suficiente. Com essa vontade terão de ser tomadas atitudes concretas que manifestem de forma inequívoca essa vontade. Só assim o panorama dos relacionamentos melhorará. LIBRA 23-9 a 22-10 A parte mais difícil do processo é, também, a mais compensadora, ela consiste em encontrar as pessoas certas para acompanhar você na empreitada do sucesso. O verdadeiro sucesso é o que se pode compartilhar. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Conquistar a posição desejada é apenas o início do longo e tortuoso caminho onde sua alma terá de provar, na prática, a razão de ter desejado tanto conquistar essa posição. Chegar lá não é o fim do caminho, apenas o início. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Tudo é negociável, mas isso só é assim quando todas as partes envolvidas se dispõem ao sacrifício de seus interesses particulares em benefício de uma saída que traga os melhores resultados possíveis para todos. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Há vitalidade e recursos materiais suficientes para continuar em frente. Porém, ainda assim levantam-se continuamente os argumentos do medo, que pressupõe haver uma margem enorme de insegurança. Nada disso é assim. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Toda ajuda ainda carrega consigo uma mensagem ambígua, porque da boca para fora seria desinteressada, mas no fundo desponta certa medida de cobiça e ocultas ambições. Contudo, melhor seguir em frente mesmo assim. PEIXES 20-2 a 20-3 As lindas ideias e os belos sentimentos precisam transformar-se em vontade firme de colocar tudo em prática o mais rapidamente possível. Por isso, agora é tempo de arregaçar as mangas e sair do estado de sonho.