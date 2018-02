O estremecimento Data estelar: Mercúrio ingressa em Escorpião, Plutão está alinhado com o centro da galáxia, a Lua é cheia em Áries. Enquanto isso, aqui na nave Terra o estremecimento de tudo provoca temor no coração humano, nada diferente do que uma criança sentiria ante o poder do trovão. Esta nossa humanidade, que se acostumou a achar-se rainha do universo, de tempos em tempos, precisa cair na real, não para diminuir a sua condição, mas para aparar as arestas de sua soberba, já que, enquanto esse vício é sua real diminuição, o pouco de humildade que cultivar no relacionamento com a vida lhe acrescenta enorme graça e beleza. O estremecimento cultural, vital e mental que atualmente atinge esta parte da galáxia pode ser bem resolvido através de atitudes humildes e graciosas, conquistadas pelas orações verdadeiras e o sincero serviço que cada pessoa prestar à comunidade. Astral ÁRIES 21-3 a 20-4 No mundo dos negócios, é muito difícil praticar as virtudes espirituais, pois estas mandam que você ofereça o melhor de si sem esperar recompensa, tudo ao contrário do que manda a cartilha dos negócios. E agora? O que fazer? TOURO 21-4 a 20-5 As coisas podem mesmo ter fugido de controle, e atualmente se encontrarem numa situação bem distante da planejada. Porém, se você abandonar as queixas a este respeito, logo perceberá que, mesmo diferentes, as coisas andam bem. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Mantenha coração e mente abertos para receber a boa influência que o universo pretende imprimir à sua alma. Evite resistir aos acontecimentos só pelo fato de não conseguir explicá-los. Com tempo, tudo será explicado por si só. CÂNCER 21-6 A 21-7 Desejar não é o mesmo que amar, pois no primeiro caso se busca o relacionamento desprovido de compromissos, aquele que não daria trabalho nenhum. Diferente do amor, que se dispõe a aceitar riscos em nome de estabelecer laços de cooperação mútua. LEÃO 22-7 a 22-8 As pessoas falam muito, mas se comunicam pouco, dado que, normalmente, falam apenas de si mesmas, evitando enxergar qualquer outra coisa que seja diferente, ou além delas. É por isso que se fala muito, mas se comunica pouco. VIRGEM 23-8 a 22-9 Perguntas feitas à queima-roupa são verdadeiramente incômodas, pois de tão velozes que chegam fazem com que sua alma duvide até das razões em que acredita com mais fervor. Se refaça o mais rapidamente possível desse tipo de situação. LIBRA 23-9 a 22-10 A maior medida de segurança com que você conta atualmente terá de servir para você se lançar a alguma nova aventura, pois de que valeria permanecer dentro da esfera limitada da proteção? Sopram novamente os ventos da aventura! ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Nas encruzilhadas mais obscuras da vida, até a própria sombra parecerá abandonar você. Nesse momento de solidão, você fará bem ruminando todas as alternativas, esforçando-se, também, para que o cinismo não cresça exageradamente. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 A impaciência é muito difícil de ser controlada, mas esta é uma dificuldade que vale a pena enfrentar, pois os resultados provocados pela impaciência seriam absolutamente contrários aos seus interesses. Encare esse esforço. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Evite as queixas, leve em conta que o Universo provê tarefas mais difíceis às pessoas que sejam capazes de administrá-las. Até agora você ganhou força, experiência e sabedoria, e por isso terá de começar a aplicar essas virtudes. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 As expectativas são importantes, porém, é ainda mais importante reconhecer o momento em que estas deixam de ser combustível de realizações, convertendo-se em alimento das frustrações. A vida precisa ser repensada o tempo inteiro. PEIXES 20-2 a 20-3 Na melhor das hipóteses, todos os acontecimentos recentes fizeram com que sua mente alargasse os horizontes, tornando-se mais compreensiva a respeito dos próprios problemas e, também, em relação às pessoas que ofenderam você.