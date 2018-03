O estranho mundo de Jack

Este mês, uma banda americana foi ao Canadá para uma série de pocket shows promocionais. O último desses concertos foi no dia 17, em St. John''''s. A dupla chegou numa van, desceu em meio aos gritos de centenas de fãs e subiu ao palco montado na George Street. Jack White pegou a guitarra e Meg White sentou-se à bateria. Tocaram apenas uma nota estridente e se retiraram, sob aplausos da platéia. Cerca de meio segundo de show. Quem tem cacife, coragem e maluquice equivalentes nos dias de hoje no rock system? Sim, eram eles mesmo: The White Stripes, o grupo que faz o melhor rock''''n''''roll da atualidade. Jack e Meg White, a dupla excêntrica, está de volta, e traz consigo o melhor disco de rock do ano (até agora): Icky Thump, sexto álbum de sua carreira, que chega às lojas brasileiras esta semana. Gaitas de fole escocesas, trompetes de mariachis mexicanos, um velho sintetizador Univox, levadas de flamenco espanhol: Icky Thump é um álbum tão esquisito quanto fascinante. Foi gravado em três semanas num estúdio de Nashville, berço country, onde Jack White vive atualmente. O grupo recuperou até uma canção dos anos 50, Conquest, de Patti Page, franco manifesto anti-sexista. Na canção-título do disco, Jack White faz uma rara referência à política, criticando seu governo e solidarizando-se com os imigrantes numa das letras (''''Por que você não chuta a si mesmo para fora?/ Você também é um imigrante''''). É algo novo em seu currículo: no ano passado, ele foi acusado por Kele Okereke, vocalista do grupo Bloc Party, de ser ''''desleal'''' com seu público e se preocupar apenas em vender discos. ''''É um disco multicultural, que busca refletir um monte de sentimentos'''', disse Jack White ao Estado, em entrevista por telefone na manhã de segunda-feira. Ele ainda revelou que está para ser pai novamente, qual o desafio em encarnar Elvis Presley no cinema (ele fará o rei do rock numa comédia) e dá umas alfinetadas na crítica. Jack diz que não quis parecer engajado com sua nova faceta social, mas apenas revelar o ''''ridículo'''' que consiste no debate sobre o tema da imigração. ''''Como seu herói ocasional, o grupo Led Zeppelin, Jack White edifica monumentos'''', escreveu o crítico da Rolling Stone. ''''É mais eclético em termos de abordagem do que qualquer álbum anterior dos White Stripes'''', sentenciou a Uncut. ''''Icky Thump é brilhante'''', deliciou-se o NME.