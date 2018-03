O espetáculo principal Data estelar: Vênus em quadratura com Netuno e Júpiter; a Lua cresce no signo de Virgem. Enquanto isso, aqui na Terra a prova que temos de que a onda de Vida que circula agora é maior e mais intensa é a de podermos contemplar a decadência da civilização, levando consigo a insolência oficial com que todas as gerações têm sido tratadas. Neste momento é importante não se deter exageradamente a se refestelar no cancelamento das mentiras ou na vergonha dos que atualmente ocupam cargos institucionais, porque ninguém está a salvo do apedrejamento virtual, todos compactuamos com a mentira, pelo mero fato de conviver com ela e torná-la digerível. Muitos são agora os preparados para seguir a Lei Universal e sustentá-la cotidianamente. Só isso é imprescindível, que o circo pegue fogo não é o principal espetáculo da atualidade. ÁRIES 21-3 a 20-4 No que depender de ajuda, seus planos não teriam como dar certo. Porém, este é um momento em que a ajuda não poderia vir das pessoas, dado a maioria delas estar desvairada. Ajuda do céu e do Altíssimo, isso sim! TOURO 21-4 a 20-5 Tudo é negociável, desde que você tenha em mente fazer algumas concessões, pois tentar negociar com o exclusivo intuito de dobrar a pessoa que estiver à sua frente não é algo que mereça o título de negociação. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Nada de novo nunca aconteceria entre o céu e a Terra se ninguém se atrevesse a errar, nem nada de bom aconteceria se as pessoas não tivessem a boa vontade de consertar os erros. Qual é sua parte em tudo isso? CÂNCER 21-6 a 21-7 Acontecem coisas muito loucas ultimamente, mas não no sentido do mero enlouquecimento ou desvario, mas com o firme intuito de mostrar à sua alma que as coisas estão mudando definitivamente. Melhor acompanhar tudo isso. LEÃO 22-7 a 22-8 Os interesses que unem as pessoas são temporários. Para que os relacionamentos criem raízes fortes e profundas é necessário mais do que interesses em comum, são necessários emoção e afeto, assim como também muita sinceridade. VIRGEM 23-8 a 22-9 Ame o conhecimento, queira aprofundar-se mais em tudo que você supõe saber porque sempre haverá algo que você não saiba ainda, ou alguma informação nova a respeito. Ame o conhecimento, ele estimula o lado infinito da mente. LIBRA 23-9 a 22-10 Deseje tudo que você quiser, mas tenha o cuidado de não se identificar tanto com seus desejos a ponto de não poder mais viver sem atingir a satisfação que eles propõem. Há muita mais vida para se viver por aí! ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 , As discórdias são produto das decisões de todas as pessoas envolvidas nelas. Só outras decisões poderiam transformá-las em concórdia, mas para isso alguém terá de tomar a iniciativa e puxar a onda num outro sentido. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Confira o andamento de tudo, porque ainda que você, de boa vontade, confie na palavra empenhada, circunstâncias adversas tendem a acontecer, provocando que as pessoas que prometeram não consigam cumprir a palavra empenhada. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Ainda que não haja real oportunidade para você fazer o que deseja, sempre estará à disposição a força de vontade. A vontade torna irrelevantes as circunstâncias, porque é, ela mesma, a maior circunstância de todas. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 É urgente concluir tudo que estiver em andamento, porque novas perspectivas aguardam que sua consciência esteja livre de complicações para se mostrarem. Esvazie a mente, esvazie o panorama, aguarde pelas novidades. PEIXES 20-2 a 20-3 Quando tudo parecia ter enveredado pelo pior caminho possível, eis que as coincidências surgem para levar tudo a outro patamar diferente. As perspectivas desenhadas nos momentos pessimistas não se mostram eficientes.