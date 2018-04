O Eroica Trio em estado de graça

O novo não se reduz necessariamente à música composta aqui e agora. Muitas vezes, surge numa interpretação iluminada, capaz de hipnotizar uma platéia de 600 pessoas por 40 minutos. Na fria noite de quinta passada, houve uma bela celebração da genialidade de Franz Schubert no Auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão. As elegantes instrumentistas do Eroica Trio pareciam - e estavam mesmo - em estado de graça durante toda a execução do Trio nº 1 em Si Bemol Maior, Opus 99, D. 898, de Schubert. Os temas, as frases musicais passeavam do piano para o violoncelo, e deste para o violino, com uma espontaneidade que deve ter sido a tônica da estréia mundial da obra, numa schubertíade em Viena em 1827, pouco antes da morte do compositor. Ele compôs apenas dois trios, mas este, que permaneceu inédito por nove anos, recebeu uma crítica superlativa de Robert Schumann, o dublê de crítico e compositor, em 1836: ''''A miséria do mundo desaparece como encantamento, e o mundo volta cheio de frescor radiante.'''' A violinista Susie Park, a violoncelista Sara Sant''''Ambrosio e a pianista Érika Nickrenz conseguiram a rara proeza de fazer aflorar, com rigor e naturalidade, a música genial. Schubert escreve com adequação para os dois instrumentos de cordas, combinando-os de mil e uma maneiras e ressaltando seus melhores registros. E o piano exato de Érika forneceu suporte harmônico e embelezou a massa sonora, ora pairando acima, ora abaixo e até mesmo entre o violino e o violoncelo. Leveza aqui não quer dizer limitações: Schubert explora toda a extensão do teclado. E aí está o milagre de integrar timbres tão distintos quanto os do piano com as cordas. Um milagre presenciado por todos no Auditório Claudio Santoro. O trio de Schubert ocupou toda a segunda parte de ótimo concerto e ofuscou as demais obras do programa. É uma descoberta o Trio de Rebecca Clarke (1886-1979), inglesa radicada nos EUA que pratica um neoclassicismo cheio de vigor. As meninas do Eroica Trio foram menos felizes em Piazzolla e Villa-Lobos, o primeiro tocado com pressa esquisita; e a cantilena das Bachianas 5 recebeu arranjo ralo. Ainda fizeram extras que soaram deslocados. No fim do concerto o próprio diretor artístico do festival, maestro Roberto Minczuk, comentava que deveríamos ter ido para casa com os sons de Schubert na cabeça. Se a música de câmara de Schubert não necessita de explicações para ser curtida por todo tipo de público - desde que, é claro, em execuções de alto nível -, a música contemporânea, a chamada música nova, precisa sim ser apresentada à platéia. Na sexta, a obra Who Cares if She Cries II?, de Jocy de Oliveira, a compositora-residente do festival, ficou ensanduichada entre duas das mais conhecidas obras do grande repertório: o poema sinfônico Don Juan de Richard Strauss e a suíte sinfônica Sheherazade de Rimski-Korsakov. E sofreu bastante, também porque não havia informação sobre a obra no programa impresso. A peça é bastante interessante, até porque, como ela é veterana da música eletroacústica, conseguiu tratar a orquestra de cordas e a voz da soprano Gabriela Geluda com recursos normalmente obtidos em laboratório. O discurso orquestral, por exemplo, é cheio de camadas, com baixos contínuos, que se vão sobrepondo por elaborações rápidas e delicadas. A voz não é o fio condutor da peça, apenas pontua o discurso das cordas. Metade dos violoncelos é afinada de um quarto a meio tom abaixo dos demais. E isso propicia ressonâncias especiais. Jocy busca a delicadeza da transparência, ela quer desafiar nossos ouvidos. As frases soltas foram por ela pinçadas em idiomas variados, em função das questões sônicas. E o título remete a uma melodia anônima elisabetana do século 16 que se refere à Ofélia de Shakespeare. Além disso, pequenas citações operísticas - fragmentos de Rossini, por exemplo - freqüentam as estilhaçadas intervenções vocais. Como se aproximar de uma obra dessas sem essas informações, fundamentais para guiar a escuta da obra? Eu as obtive em conversa com a compositora, mas o público deveria ter sido informado previamente. Who Cares if She Cries II?, aliás, não estreou no festival, mas sim em concerto da Orquestra Sinfônica Brasileira no Teatro Municipal do Rio, em dezembro. Don Juan e Sheherazade, peças de enorme efeito e maravilhosa riqueza de escrita sinfônica, receberam leituras convincentes da Orquestra Acadêmica do Festival, recheada de professores nas primeiras estantes. Alguns raros solos ficaram a cargo dos alunos, casos do oboísta Alexandre, e do trompista Wellington. Não por acaso, foram eles dois dos três estudantes premiados com bolsa de estudos na Europa. É interessante anotar que no ensaio de sábado na Praça de Capivari para a repetição do concerto, com exceção da peça de Jocy de Oliveira, ao meio-dia e meia, o maestro Minczuk repassou mais de duas dezenas de trechos que apresentaram problemas na noite de sexta-feira. Desencontros das cordas, questões rítmicas, etc. De fato, os concertos de sexta e sábado funcionaram como ensaios gerais de luxo para o concerto de domingo na Sala São Paulo. Assisti pela TV Cultura, mas deu para perceber que a execução foi bem melhor. Juntando os retalhos das três apresentações, Big John, um dos alunos do curso de gravação de anos passados e hoje responsável pela gravação ao vivo, terá condições de editar leituras convincentes para o próximo CD da Orquestra Acadêmica do Festival.