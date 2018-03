O Emmy da webTV Saem indicados ao 1.º troféu Streamy Foi divulgada no final de semana a lista dos indicados ao Streamy Awards, a primeira premiação anual dedicada às melhores produções televisivas voltadas exclusivamente para a internet. Ao todo são 24 categorias para selecionar o filé das chamadas web series. Serão premiadas as melhores atrações de comédia, drama, reality show, noticiário, animação e variedades. Também há prêmios para atores, diretores, roteiristas e equipe técnica. Merece atenção o item "melhor integração de publicidade". É que nas web series, o mercado anunciante pode ser inserido de diversas maneiras - seja via vídeo publicitário, janelas pop up ou hospedando a atração em um site. Os indicados foram escolhidos pela Internacional Academy of Web Television. A premiação está bem dividida entre "conteúdo amador" e "conteúdo profissional". Atores famosos, como Lisa Kudrow, Neil Patrick Harris e Rosario Dawson, concorrem com nomes desconhecidos do grande público. A cerimônia está marcada para o dia 28, em Los Angeles. E será transmitida ao vivo - pela internet, é claro, no site www.streamys.org.