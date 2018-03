O emissário de lá Data estelar: Sol e Júpiter em sextil, Mercúrio e Plutão em trígono; a Lua é Cheia no signo de Escorpião. Enquanto isso, aqui na Terra as dores de nossa humanidade seriam desnecessárias se todos compreendêssemos e aceitássemos os ritmos cósmicos, nos integrando no todo maior a que pertencemos. Esse é o nosso fardo autoinfligido, doer até a exaustão para lembrarmos do que é óbvio, nossa recusa à participação destinada. Do outro lado, olhos atentos e compassivos vigiam nossos passos, brindando com a estrutura correta para que as ondas cósmicas fluam sem impedimentos, provocando glória, riqueza e toda sorte de benefícios. Esta é a verdadeira harmonia, uma estrutura matemática promovida por seres superiores para os quais não há nada oculto e que, de tão amorosos, enviam de vez em quando algum emissário para sustentar a nota verdadeira aqui na Terra. ÁRIES 21-3 a 20-4 O conceito de uma vida feliz e verdadeira amedronta aqueles que pretendem continuar batalhando para que tudo fique na mesma de sempre. Porém, para quem começou a trilhar o caminho feliz, até isso se torna incentivo para seguir em frente. TOURO 21-4 a 20-5 Para que insistir em trilhar um caminho evidentemente sujo? Melhor desistir, ainda que tal desistência signifique contrariar os interesses daquelas pessoas que se intitulam suas amigas, mas que evidentemente não o são. GÊMEOS 21-5 a 20-6 A presunção é um veneno que vai, ao longo do tempo, contaminando todos os pensamentos, a ponto de não poder mais se distinguir a diferença entre o que é verdadeiro e falso. A presunção deve ser erradicada sumariamente. CÂNCER 21-6 a 21-7 Toda e qualquer manifestação de comportamento que tire sua atenção dos elevados objetivos que fazem seu coração arder de vontade de realizá-los há de ser considerada uma traição de seu próprio ser e, assim, erradicada imediatamente. LEÃO 22-7 a 22-8 O melhor remédio para a alma não se encontra nas drogarias, mas nas palavras sábias que você pode ler ou ouvir por aí. Essas palavras podem estar em pichações ou ser proferidas inadvertidamente por pessoas desconhecidas. VIRGEM 23-8 a 22-9 O espírito é verdadeiramente um colossal salva-vidas e, por isso, você não precisa ter pudor nenhum ao buscá-lo para consolação ou aprimoramento. O espírito está disponível sempre às almas que buscam melhorar a si mesmas. LIBRA 23-9 a 22-10 Espírito é esse algo inefável que mantém tudo concatenado e vinculado, pessoas, coisas, animais, vegetais, planetas e galáxias, tudo unificado através de uma conexão sutil. É possível experimentar conscientemente essa conexão. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 A todo momento há de se tomar cuidado com os hábitos e costumes, porque eles são armadilhas que impedem o desenvolvimento daqueles planos maiores, perante os quais sua rotina não faz o menor sentido, a não ser como obstáculo. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Cada pessoa interpreta os fatos da vida de acordo com suas limitações de entendimento, mas é inevitável que se encontre o fio da meada que unifica toda a aparente diversidade dos acontecimentos. Só esse fio da meada garante sabedoria. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Aqueles que amam suas fraquezas atemorizam-se perante a luz do espírito, pois ela é apenas para quem se esforça cotidianamente no sentido de aprimorar-se e beneficiar o maior número possível de pessoas com sua presença. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Quando a alma compreende a necessidade de estudar ou de relacionar-se com temas e pessoas superiores a ela, na verdade responde assim ao chamado que lhe é feito, um convite a elevar-se acima das picuinhas cotidianas. PEIXES 20-2 a 20-3 A vitória não é um patamar que finaliza o período de lutas. De fato, a vitória é uma constante aproximação a ela, pois quando você vencer determinados obstáculos ou adversários, logo aparecerão outros, mais sofisticados e temíveis.