O eclipse do mestre

Que é isso, 2007? Ontem tivemos de anunciar a morte de Ingmar Bergman e hoje, a de Michelangelo Antonioni. Vão-se, praticamente juntos, dois dos últimos mestres de uma fase áurea do cinema. Antonioni tinha 94 anos, estava doente havia muito tempo e morreu em sua casa, em Ferrara. Não falava desde quando sofreu um acidente vascular cerebral em 1985. Já nessas condições visitou o Brasil, em 1994. Esteve em São Paulo e daqui seguiu para o Festival de Gramado, onde foi homenageado. Foi personagem principal de uma noite inesquecível, a projeção, no Palácio dos Festivais, de uma de suas obras-primas, A Noite. A Aventura (1959), A Noite (1960), O Eclipse (1961), filmes que formavam a chamada ''''trilogia da incomunicabilidade'''' e fizeram a fama de Antonioni naquela virada dos anos 50 para os 60. O curioso é que o rótulo de ''''cineasta da incomunicabilidade'''', bem acolhido durante algum tempo, depois passou a enfastiá-lo. Dizia, com razão, que tudo o que procurava com seus filmes era justamente se comunicar com o público. Mesmo que essa comunicação falasse exatamente dessa impossibilidade de um encontro completo e pleno entre as pessoas. Antonioni, assim como seus amigos Fellini e Visconti, veio da escola neo-realista, a mais fértil do cinema italiano dos anos 40-50. Mas, em seguida desenvolveu estilo e preocupações temáticas próprias. Assim como Bergman, tinha interesse pelas situação do homem em sociedade e, sobretudo, as complicadas relações do casal moderno. Também como o mestre sueco, Antonioni tentou compreender a alma feminina, mesmo sabendo que tal tarefa é sempre destinada ao fracasso, como aliás já sabia o próprio Freud. Muitos outros são seus filmes importantes, como o angustiado Deserto Vermelho, com Mônica Vitti, ou o formidável Passageiro: Profissão Repórter, que filmou com Jack Nicholson no papel principal. E que papel! Nicholson nunca fez nada melhor do que esse personagem que troca de identidade com outro e leva a farsa dessa segunda pele até as últimas conseqüências. Outros pontos altos de Antonioni são Blow Up - Depois Daquele Beijo (1966), livre adaptação do conto de Julio Cortázar, Las Babas Del Diablo, e Zabriskie Point (1969), com seu final apocalíptico. Faria ainda as primeiras experimentações com vídeo em O Mistério de Oberwald (1980), voltando ao seu universo preferencial com Identificação de Uma Mulher (1982). Depois do longo silêncio causado pela doença, retorna à direção, mas desta vez a quatro mãos, com Wim Wenders, com Além das Nuvens, a adaptação de um texto próprio, Bowling Sul Tevere. Já bastante doente, em cadeira de rodas, comparece ao Festival de Veneza de 2005 para acompanhar a projeção e o debate de Eros, no qual assina o episódio O Fio Perigoso das Coisas. É o último que se vai do grande grupo de diretores que fizeram a Itália ter, entre os anos 60 e 70, o melhor cinema do mundo.